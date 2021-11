Euroopa ravimiamet kiitis heaks kaks koroonaravimit

Heakskiidu said Šveitsi ravimihiiu Roche ja USA biotehnoloogiafirma Regeneroni arendatud Ronapreve ning Lõuna-Aafrika Celltrioni arendatud Regkirona.

"Ronapreve ja Regkirona on esimesed monoklonaalsed antikeha ravimid, mis COVID-19 puhul positiivse arvamuse pälvisid," märkis EMA avalduses.

Euroopa Komisjoni tervishoiuvolinik Stella Kyriakides ütles, et rohelise tule näitamine kahele ravimile on oluline samm võitluses viiruse vastu, kuivõrd seni on Euroopa sõltunud neljast vaktsiinist.

"Et COVID-19 nakkused on pea kõigis liikmesriikides tõusul, on julgustav näha nii paljude paljulubavate ravimite arendamist, mis on osa meie COVID-19 ravistrateegiast," ütles ta.

"Täna astume me olulise sammu eesmärgi poole kiita aasta lõpuks EL-is heaks kuni viis uut ravimit," lisas ta.

Volinik märkis ka, et blokk on tellinud juba 55 000 Ronapreve'i annust.

Monoklonaalsed antikehad on Y-kujulised valgud, mis haakuvad koroonaviiruse ogadega, takistades patogeenil inimrakkudesse tungimist. Selliseid antikehi õpetavad immuunsüsteemi tootma ka vaktsiinid.