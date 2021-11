Valitsus soetab sel aastal nelja miljoni euro eest koroonaravimeid

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik andis neljapäeval valitsuse liikmetele ülevaate sel aastal soetatavatest koroonaravimitest ning võimalikest vajadustest tuleval aastal.

Valitsus ostab nii haiglates kasutatavaid kui ka riskirühma inimeste koduseks raviks mõeldud COVID-19 ravimeid sel aastal 4,25 miljoni euro eest.

Kiik selgitas, et haigekassa prognoosib järgmise aasta lõpuni vaja minevate koroonaravimite kuluks ligi 20 miljonit eurot, kuid tegelik vajadus järgmisel aastal sõltub ennekõike pandeemia edasisest käigust.

Kiik rõhutas, et uute koroonaravimite tulek on lootustandev, kuid tegemist ei ole imerohtudega, vaid täiendavate võimalustega riskide maandamiseks.

"Uued ravimid leevendavad sümptomeid ning aitavad ka mõnevõrra suremust vähendada, kuid COVID-19 on ka nende ravimite kasutamisel tõsise kuluga haigus ning vaktsineerimata patsientide haiglaravi vajadus jääb jätkuvalt väga kõrgeks," lisas minister.

Koroona koduseks raviks soetatavad suukaudsed retseptiravimid Molnupiraviir ja Paxlovid on mõeldud koroona riskirühma kuuluvatele patsientidele, kellel on suur risk haigestuda raskelt ja sattuda haiglaravile. Nende ravimite soetamiseks valmistab Euroopa Komisjon ette Euroopa Liidu ühishanget, milles ka Eesti osaleb. Ravimeid on kavas võimaldada eeskätt riskirühma kuuluvatele patsientidele.

Haiglas kasutamiseks on kavas soetada täiendav kogus viirusevastast ravimit remdesiviir, mis aitab lühendada haiglaravi kestust, ning monoklonaalseid antikehi patsientide jaoks, kelle puhul võib ette näha koroona rasket kulgu ja kellele antikehad annavad täiendava kaitse.

Samuti on kavas hankida põletikureaktsiooni pärssivaid ravimeid Interleukiin 6 või Janus-kinaasi (JAK) inhibiitoreid, mis aitavad vähendada lisahapniku vajadusega patsientide suremust või parandada oluliselt nende taastumist.

Eesti haiglates on ka praegu kasutusel mitu koroonapatsientide raviks mõeldud ravimit. Raskes seisus haiglapatsientide raviks on seni kasutatud remdesiviiri, samuti on juba enne müügiloa saamist kasutatud haiglapatsientide raviks monoklonaalseid antikehi.

Ravimite kuluks prognoosib haigekassa 2021. aastal 4,25 miljonit eurot ja 2022. aastaks 15,83 miljonit eurot. Järgmise aasta koroonaravimite vajadust ja prognoositavaid kulusid arutab valitsuskabinet täpsemalt detsembrikuus.