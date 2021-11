Ravimiamet: koroonaravimi Euroopa turule jõudmine võtab veel aega

Suurbritannia andis esimese riigina maailmas kasutusloa ravimifirmade Merck ja Ridgeback Biotherapeuticsi ühiselt välja töötatud viirusevastasele rohule, mis on näidustatud kerge kuni mõõduka koroonanakkuse puhul.

Suurbritannias on rohu nimeks Lagevrio ja uuringud on näidanud, et selle tarvitamine haiguse varajases staadiumis võib riskirühma koroonasurmasid vähendada kuni poole võrra.

Suurbritannia ravimiameti kinnitusel võib ravimit kodus iseseisvalt tarvitada ning manustama tuleks seda hakata kohe pärast positiivset testi ning võtta tuleks viis päeva pärast sümptomite ilmnemist. Ravim ei ole alternatiiv vaktsineerimisele.

Eesti ravimiameti osakonna juhataja Ott Laiuse sõnul on kõnealusest ravimist eelkõige kasu riskirühmadele ja ei ole veel teada, millal see meie turule jõuda võiks.

"Toimeaineks molnupiraviir ja loodetakse, et see hoiab ära hospitaliseerimist ja suremust, kui anda, siis võimalikult kohe pärast sümptomite ilmnemist. Euroopa Liidu liikmesriikidel on natukene teistsugune süsteem kui brittidel müügilubade andmiseks. Nemad arutavad omavahel läbi, et mida siis ühe või teise toimeaine kohta otsustada. On üsna arusaadav, et erinevad süsteemid toimetavad natuke erineva kiirusega. See tähendab, et Euroopa ravimiametil läheb selle otsuse tegemiseks natukene veel aega," rääkis Laius.