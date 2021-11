Riigikogu komisjon tegi metsandusstrateegia seisukohtades mõne muutuse

Euroopa Komisjon avaldas juulis uue metsastrateegia ettepanekud. Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Meelis Seedre sõnul pole Eesti seisukohad sellised, et me oleks strateegia vastu. Samas on metsastrateegias idee tulla välja seadusandliku paketiga, et hakata riikide metsandusstatistikat ja metsanduse toimimist täpsemalt üle vaatama, kuid Eesti juba teeb seda.

Euroopa Liidu asjade komisjon andis istungil valitsuse seisukohtadele põhimõttelise heakskiidu, mõningase muudatusega.

"Lisaks kliima ja mitmekesisuse eesmärkidele, mis on metsastrateegias väga selgelt olemas, on vaja rohkem tähtsustada ka metsanduses sektori majandamise ja metsasektoriga seonduvaid sotsiaalseid aspekte. Siin komisjon natuke muutis sõnastust, võttis rõhuasetust metsamajandusele ja sotsiaalsetele aspektidele natuke maha," lausus komisjoni liige Aivar Sõerd (Reformierakond).

Sõerdi sõnul oli küsimus valitsuse positsioonide rõhuasetustes. "Komisjoni liikmetel tekkis sellest mulje, et valitsus soovib, et metsatööstuse kasumid oleksid paremini kaitstud ja metsatööstuse huvid paremini esindatud strateegiadokumendis. Tegelikult need hirmud olid võib-olla natuke üle võimendatud," lausus ta.

Enne komisjoni istungit saatis Eestimaa looduse fond komisjonile palve valitsuse seisukohti mitte kinnitada, kuna hindab neid põhjendamatult tööstuse-meelseteks. Sõerdi sõnul oli fondi etteheide selles, et neid ei ole piisavalt kaasatud. Ka erametsaliidu esindaja sõnul ei ole neid kaasatud.

"Aga tervikuna võib öelda, et kindlasti metsasektoril on see suur võimalus ja meie panus üldse rohepöördesse on kindlasti ääretult oluline. Me näeme selles suurt võimalust Eesti metsandusele ja majandusele üldse," lausus erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa.

Sõerdi sõnul on metsastrateegias 69 meetmest ainult üheksas konkreetselt mõõdetavad eesmärgid.

"Meil on omad erisused. Meil on võrreldes teiste Euroopa riikidega metsa rohkem kui teistel. Ärme Soome ja Lätiga võrdle, aga kui eesmärk on istutada kolm miljardit puud, ei ole meil selle ülesande täitmine nii keeruline, sest meil on metsa keskmiselt rohkem, aga meil on ka kaitstavat ehk Natura ala ka rohkem," lausus Sõerd.