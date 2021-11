Briti armeejuhi sõnul on konflikti oht Venemaaga suurim pärast külma sõda

Tahtmatu sõjalise konflikti puhkemise oht Venemaa ja Lääne vahel on suurem kui kunagi varem pärast külma sõda, kuna paljud traditsioonilised diplomaatilised suhtluskanalid eskaleerumise ärahoidmiseks ei ole enam saadaval, ütles Briti relvajõudude komandör.

"Ma leian, et me peame olema ettevaatlikud, et mitte lasta mõne poliitika sõjakal olemusel viia olukorrani, kus eskaleerumine jõuab valearvestuseni," ütles Ühendkuningriigi kaitsejõudude ülem kindral Nick Carter pühapäeval eetrisse minevas intervjuus.

Carter ütles Times Radiole, et uuel, mitmepooluselise maailma ajastul, kus valitsused võistlevad erinevate eesmärkide ja tegevuskavade pärast, on suurem oht pingeteks.

Kindrali sõnul on autoritaarsed liidrid valmis kasutama kõiki nende käsutuses olevaid vahendeid nagu migrandid, gaasihindade tõus, nende kontrolli all olevad mitteametlikud relvajõud või küberrünnakud. "Sõjapidamise iseloom on muutunud," sõnas ta.

Pärast külma sõja kahepooluselist maailma ja sellele järgnenud USA domineeritud ühe võimukeskusega maailma seisavad diplomaadid nüüd silmitsi keerukama multipolaarse maailmaga, ütles ta ja lisas, et külma sõja "traditsioonilised diplomaatilised vahendid ja mehhanismid" ei ole enam kättesaadavad.

"Ilma nende tööriistade ja mehhanismideta on suurem oht, et eskalatsioonid võivad põhjustada valearvestusi," ütles ta. "See on tõeline väljakutse, millega peame silmitsi seisma."

Viimastel nädalatel on kasvanud pinged Ida-Euroopas, kus Euroopa Liit süüdistab Valgevene režiimi kriisi tekitamises osana hübriidrünnakust bloki vastu, kuna Läänega vastasseisu sattunud riik jagab Lähis-Idas oma viisasid, lennutab migrante Minskisse ja suunab neid illegaalsele piiriületamisele EL-i suunas. Praeguseks on tuhanded migrandid jäänud pidama Valgevene lääneossa, kuna Poola ei luba neid oma riiki siseneda. Puhkenud vastasseisu võib lülituda ka Minski peamine liitlane Venemaa ja NATO, mille liige on Poola.

Samas süüdistas Vene president Vladimir Putin laupäeval NATO-t pingete tekitamises, öeldes, et alliansi plaanivälised õppused Mustal merel kujutavad endast Moskvale tõsist väljakutset.

Samal ajal teeb Läänele muret Vene vägede koondumine Ukraina idapiirile.

Ühendkuningriik teatas reedel, et Briti sõjaväelaste väike üksus saadeti uurima olukorda Poolas piiril Valgevenega ning kaaluma "inseneritoetust" Poolale.

Briti hävitajad Typhoon saatsid aga reedel oma huvipiirkonnast välja ka kaks Vene sõjaväelennukit, tehes koostööd NATO partneritega, et jälgida rahvusvahelist õhuruumi läbivaid reaktiivlennukeid.