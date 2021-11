Poola kasutas Valgevene piiril migrantide tõrjumiseks pisargaasi

"Migrandid ründasid meie sõdureid ja piirivalvureid kividega ja püüavad lõhkuda piiritara ja tungida Poolasse. Meie üksused kasutasid pisargaasi, et tõrjuda migrantide agressiooni," teatas Poola kaitseministeerium

Valgevene võimud teatasid varem, et Poola piirivalve kasutas migrantide tõrjumiseks pisargaasi ja veekahurit.

#Belarus The situation at the border from a helicopter. Water cannons are being used. Migrants continue throwing stones at the Polish border. Look at Belarusian servicemen protecting the entrance to the checkpoint. Border guards and security forces who are unwilling to react pic.twitter.com/bkWNPiMHO2