Scholz: Lukašenko on kohutav diktaator

Scholz kaitses Poola tegevust, mis on seotud eelmisel nädalal puhkenud piirikriisiga.

"Euroopa Liidu liikmesriik seisab silmitsi suure väljakutsega ja vajab solidaarsust," ütles Scholz.

Der Spiegel uuris Scholzilt, kas ta pooldab tara ehitamist EL-i välispiirile. "Ma arvan, et kui Poola valitsus teeb sellise otsuse, siis meie asi ei ole öelda, et ära tee seda," ütles Scholz.

Scholz kutsus üles kehtestama Valgevene autoritaarse juhi vastu karme sanktsioone.

"Lukašenko on kohutav diktaator, ta on kaotanud igasuguse legitiimsuse. Tuleb töötada, et Valgevenes saaks toimuda demokraatlik protsess," ütles Scholz.

Merkeli ja Lukašenko telefonikõnet kritiseeris ka Saksamaa roheliste parlamendisaadik ja välispoliitika eestkõneleja Omid Nouripor. Nouripouri sõnul tunnustas Merkel de facto Lukašenko režiimi legitiimsust.

Euroopa Liidu kaitseministrid kohtuvad teisipäeval NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga, et arutada Poola-Valgevene piirikriisi.