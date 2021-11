Pfizer taotleb USA võimude heakskiitu oma Covidi tabletile

Mõne nädala eest esitas USA toidu- ja ravimiametile (FDA) taotluse oma koroonaravimile kasutusloa saamiseks farmaatsiaettevõte Merck. Selle ravim molnupiraviir oli algselt mõeldud gripi jaoks.

Molnupiraviirile näitas novembri algul esimesena riigina rohelist tuld Suurbritannia, mis kiitis heaks selle kasutamise kergete kuni mõõdukate sümptomitega patsientide tarvis, kellel on eelsoodumus raskeloomulise haiguse tekkeks.

Eksperdid näevad suukaudsetes ravimites hindamatut täiendust vaktsiinidele võitluses pandeemia lõpetamiseks.

"Kuna see laastav haigus on maailmas põhjustanud enam kui viis miljonit surma ja mõjutanud lugematut arvu elusid, on hädasti vaja elupäästvaid ravivõimalusi," ütles Pfizeri tegevjuht Albert Bourla avalduses. "Me liigume nii kiiresti kui võimalik, et see potentsiaalne ravi patsientideni viia."

Pfizer taotleb erakorralist kasutusluba, tuginedes positiivsetele vahetulemustele, mis on saadud sadade inimestega läbiviidud keskmise kuni hilise staadiumi kliinilisest uuringust, millesse kaasati COVID-positiivsed täiskasvanud, kes ei viibinud haiglaravil ja kelle tõvel oli suur risk progresseeruda raskeks.