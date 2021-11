Euroopa ravimiamet andis loa kasutada Mercki koroonaravimit

Euroopa ravimiamet (EMA) teatas reedel, et Euroopa Liidu riigid võivad koroonaviiruse nakkusjuhtude tõusust põhjustatud eriolukorras kasutada Mercki koroonaravimit enne selle ametlikku heakskiitmist.

"Seda ravimit, millel ei ole EL-is praegu ametlikku luba, võib kasutada COVID-19 raviks täiskasvanutel, kes ei vaja lisahapnikku ning kel on suurenenud oht raske COVID-19 tekkeks," ütles EMA.

Merck Sharp & Dohme'i ravimifirma on välja töötanud koroonaravimi molnupiraviir ning see on juba saanud kasutusloa Suurbritannias.

Euroopa ravimiametis on eelhindamisel mitu koroonaravimit.