Galerii: Karis nimetas Savisaare keskkonnaministriks

Kolmapäeva hommikul teatas keskkonnaminister Tõnis Mölder (KE) avalikus pöördumises oma tagasiastumisest isiklikel põhjustel. Keskerakonna juhatus otsustas nimetada uueks ministrikandidaadiks senise riigikogu liikme Erki Savisaare.

"Meie lähituleviku üks suurimaid väljakutseid on igakülgselt ette valmistada rohepööre. Kuigi protsessi peavad panustama kõik valdkonnad, on keskkonnaministril selles väga oluline roll," ütles Kallas.

"Tean, et Tõnis Mölder tegi läbimõeldud ning lähedastega ja erakonnas põhjalikult läbi arutatud otsuse. Mõistan tema kaalutlusi ja saan aru, mida ta peab praegu esmatähtsaks," ütles Karis.

Presidendi sõnul on tähtis, et keskkonnaministeeriumi valitsemisala oleks hästi juhitud ja hoitud, arvestades, kui ambitsioonikad on Euroopa Liidu ja Eesti kavad kujundada meie ühiskonnad ümber keskkonnasõbralikemateks.

"Erki Savisaarel on ettevõtja ja IT valdkonna taust, mis aitab kindlasti näha rohepöörde erinevaid võimalusi, sest meie ökoloogilise jalajälje vähendamine käib käsikäes meie majanduse ümber korraldamisega," ütles Karis.

Uus minister astub ametisse ametivande andmisega riigikogus.