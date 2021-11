Ratas: ametist lahkumine oli Möldri otsus

Keskerakonna juht, riigikogu esimees Jüri Ratas ütles, et Tõnis Mölder otsustas ise keskkonnaministri ametist lahkuda.

Keskkonnaministri ametikohalt sel nädalal ootamatult lahkunud Tõnis Mölder tunnistas reedel, et panustas spordimängude portaalides. Ta lisas, et on nüüdseks lasknud endale määrata hasartmängude piirangu.

Jüri Ratase sõnul on tähtis, et Mölder ise endale sõltuvust tunnistab ning soovib paraneda.

"Kindlasti ma soovin talle isiklikult kogu südamest sellel teel palju jõudu. Ja kui ta vajab, siis kindlasti olen tema jaoks olemas ja toeks," ütles Ratas ERR-ile.

Ratase sõnul vestles ta Möldriga sel teemal eelmisel nädalal. Seda, kas sõltuvusprobleem võib hakata segama Möldri tööd riigikogus, Ratas ei kommenteerinud.

"Ma väga loodan, et ta saab sellest tõsisest murest üle ja ta on esimesi samme juba teinud," sõnas ta.

Ratase sõnul ei teinud tema Möldrile ettepanekut ametist lahkuda. "See oli tema otsus," ütles Ratas.