Luik: Ukraina armee tugevus ja Lääne ühtsus võiks Vene rünnaku ära hoida

Läänel on põhjust olla mures Vene vägede koondumise pärast Ukraina piiride lähistele, kuid samas tuleb arvestada ka sellega, et Ukraina relvajõud on nüüd märksa tugevamad, kui 2014. aastal vallandunud konflikti alguses, ütles Luik.

"Pole kahtlust, et kui USA välisminister ja NATO peasekretär on väga mures Vene vägede liikumise pärast Ukraina ümber ja mõlemad hoiatavad Venemaad väga tõsiselt ja avalikult, siis on põhjust olla väga mures ja valvas," rääkis Luik. "Selliseid avaldusi ei tehta ju kergekäeliselt ja sellised avaldused ei ole kindlasti igapäevane," lisas ta.

Suursaadiku sõnul jälgib Lääs suure tähelepanuga Ukrainas toimuvat ja teeb sellest oma tõsised järeldused. "Põhjust selleks on. Kindlasti on nii USA kui NATO kasutades kõiki oma vahendeid väga valvas ja tähelepanelik," ütles Luik.

Ukraina armee on nüüd palju tugevam

"Mis puudutab [Vene relvajõudude] võimalikku sissetungi Ukrainasse, siis on täiesti selge, et Ukraina armee täna on sada protsenti teistsugune kui Ukraina armee 2014. aastal," rõhutas Luik.

2014. aastal annekteeris Venemaa Ukrainalt Krimmi poolsaare ning Ida-Ukrainas vallandusid lahingud Moskva toetusel ja osalusel sõdivate separatistide ja Ukraina valitsusvägede vahel.

Ta tõi esile, et Ukraina armee praegu sõjas karastunud, selle väeosad on osalenud lahinguis. Teiseks on Ukraina relvajõudude käsutuses hoopis moodsam varustus, kui oli 2014. aastal, rääkis Luik. Ukrainal on väga moodsaid relvi, nagu näiteks USA tarnitud suurtükivastased radarid, Türgi tarnitud droonid või ka Ukraina enda toodetud sõjalise varustuse. "Ukrainal on ju mainimisväärne sõjarelvastuse tootmine, mis on nüüd kõik täie auruga käima pandud," märkis Luik.

"Ja mis kõige olulisem, Ukraina armee on demonstreerinud täna oma erakordset võitlustahet, sest relvajõudude puhul on see üks võib öelda peaaegu kõige olulisem komponent. Seda, mida 2014. aastal ei näidatud, on nüüd näidatud praktiliselt iga päev. Nii et ükskõik, kes Ukraina vastu ka läheb, kui Venemaa läheb Ukraina vastu, siis ta peab arvestama, et ta seisab silmitsi väga tõsise sõjalise jõuga," rääkis Eesti saadik NATO-s.

USA-l on luureandmeid, mis näitavad Vene vägede koondumist Ukraina piiri lähedal, ja see paneb muretsema, et Kreml valmistub laiaulatuslikuks sissetungiks Ukrainasse.