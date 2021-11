Tallinna haridusamet: eesmärk ei ole vastanduda ministeeriumiga

HTM pöördus neile teada olevate koolide poole, kus on viimase kuu aja jooksul tehtud distantsõpet vähemalt ühes kooliastmes.

Seires soovitakse teada, millised on olnud otsuste põhjendused ja kaalutlused, kellega on neid arutatud ja kooskõlastatud ning millistes koolidokumentides on reguleeritud distantsõppe rakendamise alused ja tingimused.

Tallinna haridusamet aga saatis seepeale koolidele palve vastamisega oodata ning soovi koos linna õigusteenistusega vastus ise koostada.

"Koolide enda soov on olnud, et haridusamet neid vastuse koostamisel abistaks," ütles haridusameti kommunikatsiooni peaspetsialist Pirgit Pedaja. Tema sõnul on haridusamet alati selliste palvete korral koole abistanud ning vastuseid aidanud koostada.

Ka haridusameti juht Andres Pajula kinnitas ERR-ile, et kuna haridusamet on aidanud koolidel distantsõppe õiguslikke küsimusi lahendada, siis on loogiline, et nüüd aidatakse ka vastuseid koostada.

Pajula sõnul on nii haridusameti kui otse linna poole pöördunud rohkem kui paar kooli, kes on soovinud saada nii õiguslikke kui sisulisi nõuandeid ministeeriumi tehtava seire tõttu. Täpset palve esitajate arvu ta öelda ei osanud.

Koolid on pidanud täiendama oma kodukorda koroonaviiruse leviku tõkestamise meetoditega. Neist nähtub enamasti, et koolid tagavad kontaktõppe esmajärgus esimesel ja teisele kooliastmele ning õppetöö korraldatakse vastavalt võimalustele hajutatult.

Vastupidiselt kehtestatud plaanile aga saadeti distantsõppele just koolide 4.–8. klassid.

Kas koolide mure seoses vastamisega haridusministeeriumile on sellega seotud, Pajula ei kommenteerinud.

Tallinna haridusameti kiri koolijuhtidele Autor/allikas: ERR

Haridusameti juht: linna eesmärk ei ole olnud vastandumine

Ehkki Tallinna linn on käitunud pärast koolivaheaega vastupidi haridusministeeriumi palvele hoida koolid avatuna, ei ole Pajula sõnul linna eesmärk olnud vastandumine. Ta pidas oluliseks ühist võitlust koroonaviiruse, mitte ministeeriumi vastu.

"Ei ole nõus, et me ignoreerime valitsuse korraldusi," sõnas Pajula, kelle hinnangul ei vaata üks omavalitsus mööda valitsuse kehtestatud korraldustest.

Pajula leidis, et koole tuleb säästa hoopis bürokraatiast, millega nad peavad seoses testimiste ja lähikontaktsete kaardistamisega toime tulema.

Samas jäi Pajula teisipäeva lõunal napisõnaliseks, kas koolid peavad ka järgmisel nädalal rakendama osalist distantsõpet: "Tallinnas on targad koolijuhid ja otsused sõltuvad nende tahtmisest."