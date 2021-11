Luik: arvestame Eesti kaitsel ka USA tuumaheidutusega

"Me usume, et [USA ja NATO] praegune poliitika, mis jätab vastuse [rünnakule] ennustamatuks ja sisaldab ka võimalust tuumalöögiks, sunnib vastase mõtlema. See tekitab täiendava kihi, mis teeb otsuse rünnata Eestit või teisi Balti riike, palju raskemaks ja keerulisemaks," ütles Luik USA militaarteemade väljaandele Defense News antud usutluses.

Ajakiri küsis Luigelt Eesti positsiooni väidetele, et USA liitlased püüavad president Joe Bidenit mõjutada mitte kuulutama, et Ameerika Ühendriigid ei kasuta tuumarelva esimesena.

"Kui vaadata Eesti ohupilti, siis on tõenäosus, et meid rünnatakse tavarelvadega kõrgem kui tuumarünnaku tõenäosus," lisas Luik samas.

Suursaadik rõhutas, et Eesti seisukohalt peaks USA vägede ja terve NATO üksuste senine paiknemine kindlasti säilima.

Ameerika Ühendriikide roll Euroopa julgeoleku tagamisel on otsustava tähtsusega, kuna USA relvajõududel on võimekus, mida ühelgi tema liitlasel ei ole ning seepärast soovib Eesti USA vägede kohalolekut Euroopas, rääkis Luik.

"Ja kuna meie peamine siht on heidutada Venemaad, siis leiame, et meil peab olema ülekaalukas võimekus, mis hoiaks ära igasuguse võimaluse, et Venemaal tekkib kiusatus agressiivseks tegevuseks. Meie jaoks on NATO rahu ja stabiilsuse vahend. Ja USA on ainus riik, mis suudab pakkuda ülekaalukat heidutust, mis meie hinnangul on otsustava tähtsusega," rõhutas Eesti suursaatkond NATO-s.