NATO peasekretär Jens Stoltenberg tõrjus president Emmanuel Macroni üleskutse Euroopa strateegilisele dialoogile Prantsusmaa tuumarelvade rolli üle, öeldes, et järeleproovitud heidutus on juba paigas.

Stoltenberg märkis Müncheni julgeolekukonverentsil, et tänu USA ja Suurbritannia tuumarelvadele on Euroopa juba kaitstud kauaaegse ja efektiivse tuumavihmavarjuga.

Kuigi Prantsusmaa kuulub NATO-sse, ei ole Pariis teinud oma tuumarelvi alliansile kättesaadavaks.

Eelmisel nädalal peetud kõnes aga kutsus Macron dialoogile Euroopa Liidu riikide vahel selle üle, millist rolli võiks Prantsuse tuumaheidutus mängida.

Stoltenberg, kellel oli eelmisel aastal sõnavahetus Macroniga Prantsuse liidri väite üle, et NATO kannatab oma geopoliitilises mõtlemises ajusurma käes, reageeris jahedalt tema uuele pakkumisele.

"Me peame meeles pidama, et meil on täna Euroopa tuumaheidutus - 28 liitlast annavad seda iga päev ja see pole ainult lubadus, vaid midagi, mis on olnud olemas juba aastakümneid," ütles Stoltenberg ajakirjanikele.

"See on järele proovitud, me kasutame seda ja see on institutsionaliseeritud ning see on Euroopa jaoks ülim julgeolekugarantii," sõnas ta.

Prantsusmaa on EL-i ainus tuumarelvadega riik pärast Suurbritannia lahkumist ühendusest ning Macron on rääkinud Euroopa "strateegilisest autonoomiast" - võimest kaitsta end toetumata USA-le.