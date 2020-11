Prantsusmaa president Emmanuel Macron kutsus esmaspäeval väljaandele Revue Grand Continent antud intervjuus üles looma Euroopa enda kaitsestrateegiat. Macron ütles, et USA austab Euroopat liitlasena vaid siis, kui Euroopal on oma kaitsealane suveräänsus.

"Euroopa strateegilise autonoomia idee läheb liiga kaugele, kui see kasvatab illusiooni, nagu me suudaks NATO ja USA-ta tagada Euroopa julgeoleku, stabiilsuse ja heaolu," kommenteeris Kramp-Karrenbauer.

Minister lisas, et Euroopal võib võtta aastakümneid aega oma tava- ja tuumajõudude ülesehitamine, mis suudaks kompenseerida USA ja NATO praegust panust Euroopa julgeolekusse.

"Saksamaa ja Euroopa ei suuda end kaitsta Ameerika tuuma- ja tavajõuta. See on lihtsalt fakt," ütles Kramp-Karrenbauer, kes kordas Berliini lubadust panustada ise edaspidi kaitsesse rohkem.

Kaitseministri sõnul panustab USA NATO-s 70 protsenti hädavajalikust sõjalisest võimekusest, näiteks seiresüsteemide, helikopterite, õhutankimise ja satelliitside osas.

Kramp-Karrenbauer ütles, et samuti moodustab USA osa ligi 100 protsenti NATO raketitõrjest ja suure enamuse alliansi tuumaheidutusest. Euroopas on ka Suurbritannial ja Prantsusmaal tuumaarsenal.

Saksamaa ja Prantsusmaa eriarvamus tõusis taas esile EL-i välis- ja kaitseministrite neljapäevase ja reedese kohtumise eel. Kohtumised keskenduvad ilmselt sellele, kuidas Euroopa Liit saaks näidata USA-le, et ta on valmis oma kaitsesse rohkem panustama. USA president Donald Trump on korduvalt kritiseerinud Euroopa riikide kaitsepanust. Mitu Euroopa riiki, nende seas Saksamaa ei panusta praegu vähemalt kaks protsenti sisemajanduse kogutoodangust kaitsevaldkonda, nagu NATO eesmärk nõuab.