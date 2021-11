Züleyxa Izmailova uuesti roheliste juhiks ei kandideeri

"Mina juhiks ei kandideeri. Ma arvan, et on aeg muutusteks. Ma olen saanud küllalt seda vankrit vedada, nüüd on aeg uuteks inimesteks ja uueks energiaks," ütles Izmailova ERR-ile roheliste erakonna 15. sünnipäeval.

Izmailova märkis ka, et ta ei ole suutnud teiste erakondade valijaid rohelisi valima tuua.

"Ma loodan, et me saame erakonnale juhid, kes viivad meid uuele tasemele. Et seni tehtud saavutused, mida me oleme nii organisatsiooni sees kui ka ühiskonnas laiemalt saavutanud, võetakse kaasa ja liigutakse edasi," lausus ta.

Izmailova sõnul pühendub ta nüüd mõnda aega ülikooliõpingutele ja perekonnale, poliitikast lahkuda ta ei kavatse ning roheliste parteis jääb samuti tegevaks.

"Kindlasti ma jään poliitikas aktiivseks, minu suud kinni ei saa panna. Ma oman üsna paljudel teemadel tugevat seisukohta ja kindlasti on plaanis seda ka edaspidi välja öelda," ütles ta.

Seda, kas Izmailova erakonna juhatusse kandideerib, ei osanud ta veel öelda.

Izmailova rõhutas, et roheliste erakonna juhtimine on suur töö, millest paljudel ei ole ettekujutust. "Meil ei ole riigieelarvelisi toetusi ja me peame tegutsemiseks vahendeid ise leidma. See on raske töö."

ERR küsis, mida peab Izmailova enda suurimaks saavutuseks roheliste juhina.

"Organisatsiooni mõttes seda, et ma olen suutnud kaasata nii erakonna liikmeskonna mõttes kui ka üldse toetajate mõttes erinevaid spetsialiste nii keskkonna kui ka kommuniaktsiooni alalt," vastas Izmailova.

Poliitiliselt on Izmailova hinnangul rohelised suutnud mõjutada kõiki Eesti erakondi. "Kuigi me ei ole olnud parlamendis viimased 10 aastat, siis see, kuidas me oleme muutnud ühiskonda ja teisi erakondi rohelisemaks, on meie kõige suurem saavutus. Täna me näeme, et praktiliselt kõikidel erakondadel on programmides mingid rohelised punktid, isegi Isamaal ja EKRE-l," lausus Izmailova.

Izmailova rääkis, et rohelised peaksid pingutama selle nimel, et erakond suudaks pakkuda inimestele palgalisi ametikohti, näiteks peasekretäri ja kommunikatsioonijuhi koht. Raha selle jaoks peaks tema sõnul tulema annetajatelt.

Izmailova sõnul toimub roheliste üldkogu ilmselt jaanuari keskel. Valitakse uued juhid, juhatus ja ka volikogu. Juhiks kandideerimise vastu on huvi üles näidanud Marko Kaasik ja Johanna Maria Tõugu. Izmailova sõnul võib juhiks kandideerida ka mõni inimene erakonnast väljastpoolt.

Esialgu pidi Erakonna Eestimaa Rohelised üldkogu toimuma 20. novembril, ent kaks nädalat tagasi lükkas erakond selle kehvale koroonaolukorrale viidates edasi.