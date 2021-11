Aasta kodanik 2021 on Irja Lutsar

Kodanikupäeva aumärgid anti 15 aktiivsele kodanikule, kes edendavad elu erinevais paigus üle Eestimaa.

Tunnustuse üleandmisel ütles siseminister Jaani, et seekordse aasta kodaniku aunimetuse pälvija Irja Lutsar on mitte ainult selle aasta, vaid viimase kahe aasta nägu. Tema kandidatuuri esitaja on välja toonud Irja Lutsari silmapaistvalt väärika, rahuliku ja mõistva panuse kodanikuteadvuse ja ühiskonna sidususe suurendamisse.

"Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi professorina on ta pea kaks aastat juhtinud vabariigi valitsust nõustava teadusnõukoja tööd ning olnud koroonaviirusevastases võitluses teadlane, kes on püüdnud olla dialoogis kogu ühiskonnaga, toetudes teaduslikule maailmapildile ja süstides optimismi, et me suudame selle pandeemia seljatada," ütles Jaani.

Inimesed, keda tunnustati 2021. aasta kodanikupäeva aumärkidega, on täitnud oma kohuseid ühiskonnas väga erilisel moel, tõukudes sisemisest soovist muuta oma kogukonnas midagi paremaks.

Kodanikupäeva aumärgi saajad 2021. aastal:

1. Merle Mölder – SA Põltsamaa Tervis juhatuse esimees

2. Õie Rogovskaja – pikaaegne Läänemaa Nägemisvaegurite Ühingu juhatuse liige

3. Maarika Priske – Sillamäe lasteaia Pääsupesa direktor ja keelekümblussektsiooni eestvedaja

4. Valdo Praust – andmeturbespetsialist ja Eesti Jalgrattamuuseumi asutaja

5. Margus Vain – pikaaegne Kautjala-Patika külavanem

6. Priit Seire – heategevusürituse "Jõuluvana Preedik" korraldaja

7. Maire Kruus – Kodutütarde Lääne ringkonna vanem ja Naiskodukaitse Lääne ringkonna Haapsalu esinaine

8. Jüri Trei – MTÜ Eesti Vabaduse Eest eestvedaja

9. Anne Kalf – Raplamaa külaliikumise eestvedaja

10. Sven Salumets – algatuse "Märka meedikut!" üks eesvedajatest

11. Ülle Välimäe – MTÜ Eesti Rahvamajade Ühing juhatuse esimees

12. Ingrit Kala – seto käsitöö traditsioonide hoidja ja edasiandja

13. Alari Rammo – Vabaühenduste Liidu huvikaitsejuht

14. Riina Tamm – SA Hiiumaa Haigla juhatuse liige

15. Helja Kirber – välismaal elavate laste e-kooli Üleilmakooli juht.