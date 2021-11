"Aktuaalne kaamera" külastas kodanikupäeva aumärgi saajaid

Maarika Priske juhib lasteaeda ja on aktiivne vabatahtlik

Maarika Priske juhib Sillamäel eestikeelset lasteaeda Pääsupesa, mille 68 lapsest on vaid üks perest, kus mõlemad vanemad räägivad eesti keeles. Vene- või segakeelega pered panevad lapse eestikeelsesse lasteaeda lootuses, et tänu sellele on neil Eestis parem elada.

"Nad on mures ikkagi tuleviku pärast. Kui nendel ei olnud eesti keele õppimise võimalust ja praegu nad näevad vaeva, et eesti keelt õppida, siis nad on ikka tahtnud, et laps tulevikus läheks eesti põhikooli, gümnaasiumi, et tal oleks tulevik parem ja keeled tuleks paremini suhu," selgitas Priske.

Maarika Priske on ka aktiivne vabatahtlik, kes on ulatanud abikäe mitmesuguste ürituste kordaminekuks.

"Ma mõnikord mõtlengi, kas mul pole selle vaba ajaga midagi peale hakata. Igale poole ma lähen ja siis ma mõtlen, kas mul oli seda vaja, aga mina armastan inimestega suhelda, mingeid uusi ideid saada ja ise teistele ideid anda. Mina olen tegelikult suhtleja inimene," ütles ta.

Õige Rogovskaja toetab vaegnägijaid

Õie Rogovskaja on Läänemaa Nägemisvaegurite Ühingu juhatuse liige, kes on alati valmis teisi abistama. Ta pole ise vaegnägija ning ühingus kaasa lööma hakkas ta naabrinaise kutsel.

"Et on vaja sinna inimesi, kes on tugiisikuid nendele pimedatele. Läksin esimesele koosolekule ja siis saigi see alguse sealt," rääkis Rogovskaja.

Naise sõnul on ta pärit suurest perest ja vanemad õpetasid talle, et iga tööd tuleb teha südamega ja nii, et see hakkab meeldima.

Tugiisik toetab inimesi enim kodustes tegemistes. "Koristada on vaja, siis vahest on arsti juurde neid vaja viia, poest süüa tuua," selgitas Rogovskaja.

Tema sõnul on oluline, et vaegnägijad saaksid aktiivselt ühiskondlikust elust osa võtta. Ühingu juures tegutseb ka klubi Pääsusilm, kus iga kuu koos käiakse.

Ingrit Kala hoiab setu käsitööd au sees

Ingrit Kala on Setumaal tulihingeline käsitööoskuste edasikandja, kes läbi vabatahtliku töö ja erinevate ettevõtmiste on paljusid õpetanud setu käsitööd hindama.

"Kui ma sain kutse sinna vastuvõtule minna, siis ma tõesti olin väga üllatunud. Alati on tunnustust hea saada, aga mulle tundub, et sellised tähtsad kodanikud, keda tunnustada, on praegusel ajal meditsiinitöötajad, päästeametnikud. Mina teen seda, mida ma naudin ja mida minu ümber olevad inimesed naudivad," rääkis Kala.

Tema juhendamisel on nii nooremad kui ka üle 90-aastased käsitöömeistrid tundnud, kuidas ilus käsitöö võib rõõmu pakkuda kohalikele inimestele ning samuti turistidele.

"Setu käsitöö teema on minu jaoks hästi südamelähedane ja me katsume seda kohapeal hoida, katsume teistele teada anda sellest, me teeme koolitusi, me korraldame erinavaid üritusi. Tänavu algatasime uue asja - avatud käsitöö talude päev. Me vaatame, et siin piiriäärses piirkonnas oleks inimestel võimalik ennast käsitööga ja kogukonna tegemistega ära elatada," rääkis Kala.