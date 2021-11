Valitsus plaanib mereväe ja PPA laevastiku ühendada

Merevägi ja PPA laevastik jagavad ka praegu mereseire ja mereolukorra teadlikkuse tagamise ülesannet. Lisaks on mõlemale laevastikule ühine soliidne vanus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ühendamine tähendab peagi ühise uue laevastiku kontseptsiooni väljatöötamist ja ühiste hangete korraldamist.

"50 protsenti PPA laevastikust tuleb sel kümnendil ümber vahetada ja 100 protsenti mereväe laevastikust tuleb sel kümnendil ümber vahetada. Täna on väga hea moment ka selleks, et teha pikki strateegiaid, millised tulevikus peaksid need laevad olema," rääkis siseminister Kristian Jaani.

Merepiiri valve läheb PPA-lt mereväele. Mereväe jaoks on uus ka merereostuse tõrje, mis PPA-lt üle võetakse. Kõige olulisem aspekt on siseministri sõnul laevaperede liikumine, et vormikuue vahetus ei tooks rahalist kaotust.

"Siin on äärmiselt oluline ka vastavad rakendussätted, mis tulevad seadustesse sisse viia. Näiteks PPA laevapere sotsiaalsed garantiid jätkuks ka siis, kui nad on kaitseväe koosseisus," ütles Jaani.

Mereväe ülem kommodoor Jüri Saska ütles, et spetsialiste merest ei püüa - kui tulevad üle laevad ja kohustused, siis on tarvis ka oskajaid.

"Kõik need spetsialistid, kes täna teenivad nii laevapere liikmetena kui ka kõigi muude võimekuste juures, näiteks radarihooldusmeeskonnad ja kaldapersonal, kes toetab laevastiku tegevust, nad kõik on teretulnud süsteemi osana mereväkke," rääkis Saska.

Mereväel on kuus laeva, neist uuemad kaks kevadel ostetud väekaitsekaatrit. Lisandub neli PPA alust.