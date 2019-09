Pärast poolteist aastat kestnud remonti uuenes turg, täiesti muutunud on keskväljak koos purskkaevuga ning tänavad laoti graniitkividest.

Ja loomulikult täiesti uudne element Kuressaares - linnamööbel. Kogu ehitusprotsess toimus aga saarlaste arvates liiga venivalt ja sai seepärast palju kriitikat.

Kuressaare kesklinna võidutöö "Vaip" autor Mari-Liis Männik ütles, et nende võistlustöö viidi ilusti täide. Ta ütles, et võistlustöö põhimõte oligi see, et kesklinn oleks inimeste, mitte autode päralt.

Merko Ehituse juhatuse esimees Keit Paal ütles, et pool sajandit peab äsja valminu ilusti vastu. "Kui kõik kasutavad seda heaperemehelikult, siis peab ta kindlasti pool sajandit vastu," ütles Paal.

Saaremaa vallavanema Madis Kallase sõnul ei oleks ehituse kiirust pidanud suurendama. "Mitmed sõltumatud ehitusfirmad mandrilt on öelnud, et tegelikult Kuressaarel vedas, et üks aasta sai see kogu objekt vajuda ja need kivid ei läinud maha kiirustades. Ma loodan ka nii. Me ei ehitanud seda kümneks aastaks, me ehitasime selle 50 aastaks," sõnas Kallas.

Kuressaare kesklinn avati laupäeva õhtul Kuressaare tänavapiknikul enam kui poole kilomeetri pikkuse lindi läbilõikamisega kõigi piknikuliste poolt.

Pikniku korraldaja Kristina Mägi sõnul võttis piknikust osa üle 6000 inimese 540 laua taga. Osad piknikulised olid laudade lõppemise tõttu tulnud kohale oma laudadega.