"Vallavalitsuse tellimusel valminud eksperthinnangu valguses on tegu projekteerimisveaga ja kõigile on ka oma silmaga näha, et see lahendus ei tööta. See tähendab, et peame esitama nõude projekteerija vastu," vahendab Saarte Hääl Leivategija sõnu.

Kuressaare keskväljaku põhiprojekti koostanud Projekt Kuubis OÜ esindaja Merylin Rüütli ütles Kadi raadiole, et tema hinnangul proovitakse uputusprobleem lahenduse otsimise asemel enda kaelast kellegi teise kaela veeretada.

"Need andmed, mis tellija ja kohalikud võrguvaldajad meile andsid, on teised, kui need lähteandmed, mille põhjal on nüüd tehtud see ekspertiis, millega üritatakse väita, et projekt on olnud vigane," sõnas Rüütli.

Kuressaare keskväljak avati pärast poolteist aastat kestnud remonti inimestele ja autodele liiklemiseks septembri alguses toimunud tänavapiknikuga.

Pärast remonti uuenes turg, täiesti muutunud on keskväljak koos purskkaevuga ning tänavad laoti graniitkividest.

Suvel uputas tugev paduvihm mitmel korral keskväljaku ääres asuvat kohvikut. Juulis kinnitasid Saaremaa valla ehitusinsenerid, et kesklinna ehitustööd ei ole uputuste põhjus ja probleem võib-olla selles, et sadeveetorud ei suuda suures koguses vihmavett ära juhtida.

Leivategija kinnitas siis, et insenerid tegelevad probleemi lahendamisega. "Sellega tegelevad hetkel meie insenerid. See ei ole otseselt ehitusest tingitud probleem ja me ei saa täna öelda, et kesklinna ümberehitus on selle tinginud," sõnas abivallavanem juulis.

"Lahendus on kindlasti olemas ja ilmselt tuleb alustada sellest, et need kollektorid, mis viivad sadeveed kesklinnast välja, tuleb välja vahetada või ehitada mõni uuem ja otsem tee ja suurema läbilaskevõimega. See peaks sellele olukorrale leevendust pakkuma," lisas ta.