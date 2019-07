Video: Kuressaare kesklinna uuenemise järel uputab vihmavesi väljakuäärset kohvikut

Lugeja saadetud videost ERR-ile on näha, kuidas esmaspäeval oli 1663. aastal ehitatud ja muinsuskaitse all olevas hoones asuv Vaekoja pubi vihmasaju tõttu vee all.

Uued äravoolurennid ei suutnud piisavas koguses vett ära juhtida.

Vett oli täis nii hoone ümbrus kui ka esimene korrus.