Vald ja ehitaja vaidlevad endiselt Kuressaare laguneva keskväljaku üle

Kolm aastat tagasi oli kõik ilus, kui Kuressaare kesklinna poolteist aastat kestnud ehitustööd erinevaid sekeldusi trotsides tähtaegselt valmis said ja ehitaja kinnitas tookord, et 50 aastat on elu sellel platsil mureta.

Praegu on aga tee kohati künklik, maha pandud Hiinast toodud graniitkivi laguneb. Sama seis on ka munakividest vihmaveerennidega ja seda mitte ainult ühes kohas.

Saaremaa valla seisukoht on, et ehitaja peaks oma tehtud tööd garantiikorras ära parandama.

"Põhimõtteline vaidlus on see, et kas on tegemist ehitusveaga, garantiiteemaga või projektiveaga. Meie ütleme, et tegemist on projektiveaga. Me oleme paar korda seal parandusi teinud, aga ühel hetkel selgus, et see ei ole ühekordne teema, et tegemist on mingi põhimõttelise veaga, et see ühekordne lappimine ei päästa olukorda ära. Tegime meie uuringuid, tellis vald sinna uuringu ja selguski, et seal on tõenäoliselt oluliselt sügavamad põhjused, mille tõttu see tänane olukord on tekkinud," rääkis Merko Ehituse insenerehitusdivisjoni direktor Peeter Laidma.

"Tegemist oli projekteerimis-ehitushankega ehk me andsime ette küll lähteprojekti ja tingimused, aga lõplik projekt oli nende teha ja nemad andsid sellele tööle ka garantii. Meie väidame, et hoolas ehitaja oleks pidanud seda nägema, seda enam, et hoolas projekteerija," ütles Saaremaa abivallavanem Mikk Tuisk.

Erinevatel seisukohtadel osapooled ütlevad, et proovivad siiski läbirääkimistega kompromissini jõuda, aga selge on see, et kompromiss tuleb paraku kellelgi numbrites kirjutada vähemalt viie või kuue nulliga.

"Ega me seal lihtsaid, kiireid ja odavaid lahendusi hetkel kahjuks ei näe. Laias laastus on kaks lahendust: kas siis uus sõidutee osa, uue konstruktsiooniga või muuta liikluskoormust selliselt, et seal raskeliiklust ja bussiliiklust oleks minimaalselt või üldse ei oleks," selgitas Laidma.

"Me tahaks saada kindlalt seda lahendust, mis töötab. Ja eks see on nüüd läbirääkimiste koht, kes selle vastutuse enda peale võtab, on see töövõtja, on see tellija või on see kuidagi jagatud vastutus," ütles Tuisk.

"Ma loodan, et me leiame koos lahenduse ja teeme selle keskväljaku ikkagi korda," sõnas Laidma.