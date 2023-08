Saaremaa vald pöördus Kuressaare laguneva keskväljaku pärast kohtusse

Vaidlusi laguneva Kuressaare kesklinna katendi remondi üle on peetud Merko Ehituse ja Saaremaa valla vahel juba enam kui aasta. Kompromissi on otsitud, kuid kokkuleppele remonttööde rahastuses pole saadud.

Nüüd soovib aga Saaremaa vald ehitajalt Merkolt ja projekteerijalt Projekt Kuubis enam kui poolt miljonit eurot, et praegu piinlikus olukorras Kuressaare kesklinna ümberehituseks välja kuulutada uus ehitushange.

"Me andsime ühishagi sisse nii projekteerija kui ka ehitaja vastu, et meile hüvitataks need summad, mis läheb selle parandus maksma. See kulude hüvitamine, mida me nõuame, on üle poole miljoni euro," rääkis vallavanem Mikk Tuisk.

Merko on varasematel läbirääkimistel teinud ettepaneku, et ümberehitustööde maksumuse võiks jagada umbes pooleks. Merko leiab, et sõidutee osa ei ole mõtet parandada, vaid see tuleb ümber ehitada tugevamate kivide ja tugevama aluspõhjaga. Ehitusviga nad siiski ei tunnista ja seetõttu sooviksid uute kivide ja muu materjali maksumuse jätta vallale.

"Meie hinnangul, kus me ei ole otseselt teinud midagi valesti, need summad oleksid läinud natuke liiga suureks," ütles Tuisk.

"Vald soovis, et Merko ehitaks välja oluliselt tugevama lahenduse, mis erineb algsest hankeaegsest põhiprojektist ja seda Merko kuludega, millega me ei ole põhimõtteliselt nõus. Need materjalid, konstruktsioonide kihid on paika pandud juba põhiprojektiga. Ja praegu nõuda selle alusel oluliselt tugevamat lahendust ja kallimat lahendust, minu arvates ei ole seda alust," rääkis Merko betoonitööde ja taristuehituse divisjoni direktor Peeter Laidma.

Nüüd jääbki kohtul välja selgitada, miks ja kelle süül sai enam kui neli miljonit eurot maksma läinud Kuressaare kesklinn valmis ehitatud selliselt, et Merko poolt algselt lubatud poole sajandi vastupidavuse asemel hakkas see lagunema juba kaks aastat pärast ehitustööde lõppu.

Ainus, mis on jätkuvalt muutumatu, on paarikümnemeetrine originaalmunakivilõik, mille Saaremaa mehed enam kui sajand tagasi lappisid.