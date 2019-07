Insenerid ei pea Kuressaare kohviku uputamise põhjuseks kesklinna ehitustöid

Inseneride hinnangul võib olla probleem selles, et sadeveetorud ei suuda suures koguses vihmavett ära juhtida, vahendas "Aktuaalne kaamera"

Olukorrale väga kiiret lahendust ei lubata.

"Sellega tegelevad hetkel meie insenerid. See ei ole otseselt ehitusest tingitud probleem ja me ei saa täna öelda, et kesklinna ümberehitus on selle tinginud," sõnas abivallavanem Jaan Leivategija.

"Lahendus on kindlasti olemas ja ilmselt tuleb alustada sellest, et need kollektorid, mis viivad sadeveed kesklinnast välja, tuleb välja vahetada või ehitada mõni uuem ja otsem tee ja suurema läbilaskevõimega. See peaks sellele olukorrale leevendust pakkuma," lisas ta.