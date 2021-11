Koroonaviiruse uus variant viis maailmaturu naftahinnad järsult alla

Naftahinnad New Yorgi ja Londoni toorainebörsidel langesid uuest koroonaviiruse variandist põhjustatud ärevuse tõttu järsult.

New Yorgis langes toornafta jaanuaritehingute hind 10,24 dollari võrra 68,15 dollarini barrelist ja Londonis Põhjamere Brenti jaanuaritehingute hind 9,50 dollarit 72,72 dollarini barrelist.

"Toornafta hinnad on järsult kukkunud, kuna kardetakse, et see uus mutatsioon võib nõudlusele lisasurvet avaldada," ütles varem päeval CMC Marketsi analüütik Michael Hewson.

Lõuna-Aafrikas tuvastati hiljuti uus viirusetüvi B.1.1.529. Teadlased kardavad, et see võib osutada deltatüvest nakkavamaks ja vaktsiinile resistentsemaks. See võib anda aga hoobi maailmamajanduse taastumisele.