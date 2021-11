Iisrael keelab enamikul välisturistidel riiki sisenemise

Sissepääs riiki on keelatud vaid väheste eranditega. Samuti on Iisraeli kodanikel keelatud külastada kümneid Aafrika riike, kus juudiriigi võimude teatel levib aktiivselt uut tüüpi koroonaviirus.

Uudisteagentuuri Reutersi andmetel kehtib keeld vähemalt kaks nädalat.

Valitsus kehtestas ühtlasi ka mõned täiendavad piirangud riigis korraldatavatele avalikele üritustele. Need mõjutavad vaktsineerimata elanikke.

Iisraelis on seni teatatud ühest uude viirusevarianti nakatumisest.

Võimude teadaandes märgitakse, et Iisraeli eriteenistustel lubatakse taas jälgida kodanike mobiiltelefonide kaudu edastatavaid andmeid, et teha kindlaks, kes on kokku puutunud koroonaviirusesse nakatunud inimestega.

Iisrael tervishoiuministeerium tuvastas nakatumise uue koroonaviiruse variandiga reedel.

"Iisraelis tuvastati Lõuna-Aafrika riikides avastatud variant," teatas ministeerium. Tervishoiuametnikud lisasid, et nakatunu on Malawist naasnud naine. Veel mitu välismaalt naasnud inimest pandi karantiini.

Lõuna-Aafrika Vabariigi teadlased teatasid neljapäeval, et on tuvastanud uue viirusevariandi, millel on mitu mutatsiooni. Sellega seostatakse nakatumise järsku tõusu riigis.