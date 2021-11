Maakondlikud bussiliinid peavad uuest aastast end koomale tõmbama

Transpordiametist tulnud korraldus vähenda maakondlikel bussliinidel kilomeetri mahtu on pannud maakondlikud ühistranspordikeskused (ÜTK-d) raskete valikute ette.

"Kui see asi nüüd nii kähku ei käi, et me tahame teha inimestele pühadeüllatust, vaid hakkame hiljem vähendama liinide mahtu, siis tuleb vastavalt rohkem vähendada, selleks et aastaülesanne täita. Ja siis juba selguks, kas piisab sellest, et mõnda liini lühendame või tuleb mõni liin päris kinni panna," kommenteeris Pärnumaa ÜTK juhataja Andrus Kärpuk.

Praegu saavad kõik reisijad tasuta bussipiletiga sõita 11 maakonna bussiliinidel. Tasuta ühistranspordiga pole ühinenud vaid Pärnumaa ja Põhja-Eesti ÜTK-d, kes teenindavad reisijaid Harjumaal, Raplamaal ja Lääne-Virumaal. Kuid viimane teenindab ka Lääne maakonda, kus on tasuta ühistransport. Kilometraaži vähendamise nõue kehtib ühtmoodi nii tasuta kui ka tasulist sõitu võimaldavates maakondades.

"Nõue on üleüldine. Kus me seda vähendame, mismoodi seda teeme, seda meile ette ei kirjutata. Võib-olla ongi natukene kurb, et me toome täna sisse ka piletitulu - meie piletitulu maht eelarvest on 16 protsenti - ja seda võetakse võrdselt kõigiga. Ma saan aru, miks seda tehakse, nii on kõige lihtsam seda mahtu kokku saada, muidu peaks tasuta maakondade kokkuhoid olema võib-olla tunduvalt suurem, aga nii ta on jah," ütles Põhja-Eesti ÜTK tegevdirektor Andrus Nilisk.

Järgmise aasta riigeelarvest oli bussiliikluse dotatsiooniks ette nähtud sama palju raha kui tänavu ehk 50 miljonit eurot. Et jätkata praeguses mahus teenindamist, pidanuks eelarve suurenema aga viie miljoni euro võrra.

"Olme koostöös majandus- ja kommunikatsiooniminiseeriumiga leidnud ühistranspordile järgmiseks aastaks täiendavalt 2,5 miljonit eurot juurde, küll aga on hinnakasv olnud kiirem ja see tähendab seda, et ka liinikilomeetrite mahtu on tarvis üle vaadata ja liinivõrku optimeerida, see siis tähendab ca ühe miljoni euro mahus ehk kaks protsenti liinikilomeetrites. Eelkõige lähevad tähelepanu alla need liinid, kus sõitjate arv on väiksem, see võib tähenda mõne liini puhul ka selle sulgemist või graafiku hõrendamist," kommenteeris transpordiameti liikuvuse teenistuse direktor Martin Lengi.

Valitsuse kärped lähevad Kärpuki sõnu vastuollu koostatava liikuvuse arengukavaga.

"Tuleb vältida majanduslikult rasketel aegadel ühistranspordi kulutuste vähendamist, sest see halvendab teenust ja kõiki neid eesmärke, mis on ühistrapordiga seotud," ütles Pärnumaa ÜTK juhataja Andrus Kärpuk.