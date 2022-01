Päästeamet koondab operatiivkorrapidajaid

Siseminister Kristian Jaani kinnitusel kaotatakse peamiselt täitmata ametikohad, aga koondatakse ka näiteks päästeteenistuse operatiivkorrapidajaid.

"Politsei- ja piirivalveametis väheneb ametikohti 300 võrra. Need on enamjaolt tühjad, vakantsed ametikohad. Küll jah, tõepoolest on ka selliseid ametikohti, kus reaalselt töötasid inimesed peal," rääkis Jaani.

"Päästeamet on tõepoolest täpselt samamoodi üle vaatamas enda juhtimisstruktuuri. Näiteks operatiivkorrapidajad, kelle ülesanne on reageerida n-ö teise juhtimistasandina erinevatele sündmustele. Kui me räägime operatiivkorrapidajatest ja räägime näiteks osadest töödest, mis on seotud ohutusjärelevalvega, siis nende inimeste hulk on 70. Enamusele nendele inimestele pakutakse organisatsiooni siseselt tööd ja hetkel võib olla umbes 20 inimest, kellele tööd on leida raske. Aga veelkord, eesmärk on loomulikult see, et kõikidele inimestele ka töökohad leida," rääkis minister.