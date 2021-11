Elektrilevi tõstab võrgutasu keskmiselt kolm protsenti

Ka elektrivõrk vajab toimimiseks elektrit ja see kulu on Elektrilevil kasvanud 61 protsenti, teatas ettevõte.

"Sisendhinnad on kasvanud kohati poole võrra, kuid oleme suuremat võrgutasu tõusu suutnud vältida Elektrilevi töö järjepideva efektiivse korraldamise ja digitaliseerimisega," ütles Elektrilevi juht Mihkel Härm.

Härmi sõnul on Elektrilevi suutnud aasta-aastalt käsikäes paranenud efektiivsusega kasvatada võrguteenuse kvaliteeti. Rikete arv elektrivõrgus on viimase viie aasta jooksul langenud kolmandiku võrra. Ilmastikukindlat elektrivõrku on samal ajal juurde ehitatud 8600 kilomeetrit.

"Samuti oleme suutnud elektrivõrguga liita rekordarvu kliente. Viie aastaga on iga-aastane elektrivõrguga liitujate arv kahekordistunud," lisas Härm.

Võrguteenuse hind tõusis viimati 2013. aastal. Alates sellest ajast on võrgutariif neljal korral summaarselt kokku 20 protsenti langenud, viimati 2019. aastal.

Elektrilevi on suurim võrguettevõte Eestis, hallates ligikaudu 63 000 kilomeetrit elektriliine ja 25 300 alajaama. Kliente on võrguettevõttel enam kui 533 000.