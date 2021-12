Keskmise gaasipaketi hind on aastaga neljakordistunud

Maailmaturu gaasihinna tõusu tõttu on ka Eestis kodutarbijatele gaasi müüvad ettevõtted aina sagedamini hakanud teavitama hinnatõusust. Keskmise kodutarbija gaasipaketi hind on aastaga neljakordistunud.

Eesti Gaas on kodu maagaasipaketi hinda tänavu tõstnud mitu korda. Kui kevadel maksis kuupmeeter koos käibemaksuga 0,48 eurot, siis oktoobris teavitas ettevõte, et koduklientidele tõuseb maagaasi hind samas paketis 0,89 euroni ning novembri lõpus saabus uus teavitus juba tõusust 1,14 euroni kuupmeetrist.

Eesti Gaas põhjendab hinnatõusu maagaasi hinna jätkuva kasvuga Euroopa gaasiturul, mis on tõstnud sisseostuhinda kõigile gaasimüüjatele. Ettevõtte juhatuse liikme Raul Kotovi sõnul võib loota, et kui maailmaturul jaanuariks kehtestatud tase püsib, siis pole lähikuudel vaja hinda rohkem tõsta.

"Eks me oleme püüdnud seda hinda paigal hoida, näiteks oktoobris me gaasi hinda ei tõstnud. Kui vaatame tulevikku, siis täna võiks olla selline lootus, et jaanuar-veebruar-märts võiksid hinnad olla samal tasemel ja kevadest võiks alata hindade langus," rääkis Kotov.

"Hinnatõus on tõesti olnud suur, tuleb tunnistada, poolteist korda kvartaliga ja kui vaatame aasta tagasi, siis ligi kolm korda," ütles Kotov.

Kotovi sõnul on Hollandi TTF kauplemiskeskkonna hinnaprognoosi kohaselt oodata langust alles kevadel. "Võiks oodata, et kuskil 40 protsenti. Pikemas perspektiivis võib öelda, et sellele tasemele, kui aastal 2020, hinnad ei lange, aga 2023-2024 võiks juba langust oodata," ütles ta.

"Aga see on tänase päeva seis, kõik sõltub sellest, kuidas turud tulevikus käituvad, kuidas on pakkumine, kuidas on nõudlus. Kindlasti mõjutab see, millal Nord Stream lahti läheb, kuidas LNG, Hiina mõjutab. Hetkel selge ootus on, et kevadel hinnad langevad, see on tänane parim teadmine," ütles ta.

Viimastel päevadel on TTF-il kaubeldud gaasihindadega 90-100 euro juures, täna oli see 92 euro juures. "Hetkel 90-100 vahel see hind liigub. Kevadel-suvel võiks langeda kuskil 40 peale," ütles Kotov.

Gaasi müüb Eestis tarbijatele neli ettevõtet, seda nii muutuva, fikseeritud kui ka börsihinna pakettidega.

Gaasihind.ee pakettide võrdlusandmete alusel on hinnaerinevus kõige kallima ja kõige odavama muutuvpaketi vahel 17 protsenti ja fikseeritud pakettide vahel 34 protsenti.

Võrdluse aluseks on võetud statistikaameti andmete kohaselt keskmise tarbija kulu 610 kuupmeetrit aastas, mille kohaselt kõige odavam pakett maksaks kuus 53,38 eurot ja kallim 64,56 eurot. Fikseeritud pakettide puhul oleks hinnad vastavalt 38,38 ja 57,95 eurot kuus.

Aasta tagasi oli novembris soodsaim fikseeritud pakett aastakuluga 115 eurot, nüüdseks on see kerkinud 461 euroni.

Gaasihind.ee portaali pidaja Kert Valbeti sõnul on pea võimatu prognoosida, kuhu hinnad liikuda võivad, kuid tarbijail, kellele äärmuslikud hinnakõikumised võivad makseprobleeme tekitada, soovitab ta valida fikseeritud paketi. "Samas kui sellised kõikumised ei häiri, siis pikaajaliselt peaksid muutuvad ja börsipaketid olema tarbija jaoks soodsamad," rääkis Valbet.

Valbeti sõnul ei tea paljud, et gaasimüüjat saab tasuta vahetada. "Jaetarbijad saavad ka fikseeritud tähtajalisi lepinguid 30 päeva etteteatamisega vahetada," ütles Valbet.