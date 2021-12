Ukraina kaitseminister ERR-le: Venemaa toob pidevalt piirile vägesid juurde

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov ütles "Aktuaalsele kaamerale", et praegu Ukraina-Venemaa piiril veel 175 000 Vene sõjaväelast ei ole, aga Venemaa toob vägesid pidevalt juurde.

"Kui see trend jätkub, siis on neid seal varsti 175 000. Täna me hindame nende vägede suuruseks meie piiril 94 000 sõdurit," ütles Reznikov.

Reznikov märkis, et on sellest rääkinud ka Ukraina parlamendile ning et kaitseministeeriumi luureandmed klapivad USA omadega.

"Loomulikult on selline vastase vägede koondumine piiril reaalne. Me saame sellest suurepäraselt aru, jälgime neid ning mingeid ootamatusi meie jaoks siin ei ole. Me oleme valmis," lausus Reznikov.

Ajaleht Washington Post kirjutas laupäeval, et järgmise aasta jaanuariks võib Ukraina piiril olla juba 175 000 Vene sõjaväelast.

"Moskva plaanib hinnanguliselt 175 000 sõduri, soomukite, suurtükiväe ja tehnika ulatuslikku liikumist," ütles tundmatuks jääda soovinud USA administratsiooni ametnik ajalehele.