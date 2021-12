Konkurentsiamet: Venemaa hoiab gaasi tarneid tagasi

2021. aasta suvel oli Euroopa hoidlate tase madalam kui varasematel aastatel, samas kui leidis aset aktiivne gaasi ostmine püüdlusega hoidlate täitmiseks uue kütteperioodi eel. 2021. juulikuu seisuga olid Euroopa hoidlad täidetud keskmiselt 47,7 protsendi ulatuses. 2020. aastal oli sama näitaja 80,5 protsenti ja 2019. aastal 73 protsenti.

Madalad maagaasi varud hoidlates on tingitud 2021. aastal Euroopat tabanud senisest külmemast talvest, millele järgnes pikk ja külm kevad, kus märts, aprill ja mai olid külmemad kui varasematel aastatel. Tänavuse kütteperioodi alguseks on Euroopa hoidlate täituvus tõusnud 75 protsendini. Võrdluseks oli 2019. aasta kütteperioodi alguseks Euroopa hoidlate täituvus 97 protsenti ja 2020. aastal 94,5 protsenti.

Euroopa maagaasi hoidlate varustamine ei ole konkurentsiameti sõnul taastunud piisavalt kiiresti, esmalt seetõttu, et Venemaa hoiab hoolimata suurenenud nõudlusest gaasi tarneid läbi Ukraina Euroopasse tagasi, mis on peamiseks maagaasi marsruudiks Venemaa ja Euroopa vahel.

"Juba kolmel järjestikusel kuul on Venemaa keeldunud lisatarnetest Euroopasse. Lisaks paistab, et Gazprom ei ole huvitatud maagaasi tarnetest Poola aastatel 2021–2025, kuna ei ole seni vastavat võimsust reserveeritud," märkis amet.

Tarnete piiramise ajendiks võib konkurentsiameti hinnangul olla Nord Stream 2 gaasitorustiku vajalikkuse demonstreerimine Euroopale.

Takistusi maagaasiga varustatuseks tuleb ka tehnilistest piirangutest. Nii mitmeski piirkonnas on plaanilisi hooldusi ja katkestusi mõjutanud COVID-19 pandeemia, mistõttu lükati nii mõnigi 2020. aastal toimuma pidanud hooldus edasi 2021. aastasse, mis on endaga kaasa toonud katkestusi ja tarneprobleeme.

Rahvusvahelise Energiaagentuuri värskeimale globaalse maagaasi nõudluse prognoosile toetudes on ameti sõnul tõenäoline, et 2021. aastal on maagaasi hind veel tõusutrendis, kuna kütteperiood on alles algamas. Samas on loota, et 2022. aastal hinnatõus Euroopa turgudel stabiliseerub.