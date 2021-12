ERR Berliinis: Saksa uus valitsus asus kohe ametiülesandeid täitma

Kolmapäev Saksa Bundestagis ei saanudki alati kuidagi muud moodi kui aplausiga ametist lahkuvale liidukantslerile Angela Merkelile. Kuid seejärel asuti kohe uue kantsleri usaldushääletuse juurde, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Hääletusest võttis osa 707 saadikut. Kehtetuid sedeleid kolm. Poolt hääletas 395. Saksamaa liidukantsler on valitud," selgitas Bas hääletustulemusi.

Scholzi jaoks oligi kolmapäev nagu logistikaülesanne, sest Bundestagist sõitis ta kohtumisele president Frank-Walter Steinmeieriga, kes ta ametisse nimetas, et siis kohe naasta Bundestagi ja kell 12 anda ametivanne.

"Luban pühendada oma võimu Saksa rahva heaks, tõsta ta heaolu, hoida eemale halb, toetada ja seista põhiseaduse ning teiste seaduste eest, täita oma ülesandeid kohusetundlikult ning teostada õigust kõigi suhtes," kõneles Scholz.

Scholzi järel andsid ametivande ka tema valitsuse ministrid ning koos sõideti jälle tagasi Bellevue lossi kohtuma president Steinmeieriga.

"Lisaks kodumaistele poliitilistele projektidele peate te kandma ka vastutust meie riigi eest Euroopas ja maailmas. Saksamaa ei ole saar, samuti pole me isemajandavad, ega soovigi seda olla," rääkis president.

Õhtu lõpuks kohtus Scholz taas Merkeliga, et amet lõplikult üle võtta.

"Ma tean, et te kavatsete töötada suure motivatsiooniga. Kasutage selle maja võimekusi ning töötage koos meie riigi parimatega. See on minu soov ja ma soovin teile kõike paremat," rääkis Merkel.

"Ootan väga meie ees seisvaid ülesandeid. Ootan tööd siinsete inimestega. See peaks olema hea algus meie riigile. Igal juhul tahan teha kõik, et see saaks nii olema. Tänan väga," sõnas Scholz.

Berliinis viibiv ERR-i korrespondent Joosep Värk rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et kuigi päev oli täis pidustusi, siis Saksamaa valitsus ei puhka ning juba kolmapäeval sõitis näiteks uus välisminister Annalena Baerbock oma esimesele visiidile Prantsusmaale.

Ka Scholzi esimene visiit toimub Pariisi, kus ta kohtub Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga. Seejärel on Scholzi juba ootamas kohtumine Brüsselis EL-i liidritega. "Seal tuleb hakata juba sisulisi otsuseid tegema väga keerulistes küsimustes, sest me teame, et nii Scholzi kui ka Europoa ees seisab sel talvel mitmeid keerulisi probleeme," ütles Värk.