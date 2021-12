Reitingud: nelja partei toetus aasta lõpus võrdsustus

Kui homme toimuksid riigikogu valimised, annaks EKRE-le oma hääle 22, Reformierakonnale 21, Keskerakonnale 20 ja parlamendivälisele Eesti 200-le 18 protsenti valijatest.

Kuu varasemaga võrreldes õnnestus EKRE-l ja Keskerakonnal oma toetust kolme protsendipunkti võrra tõsta - novembris oli EKRE toetus Turu-uuringute küsitluses 19 ja Keskerakonnal 17 protsenti.

Reformierakonna toetus kuuga ei muutunud. Eesti 200 toetus veidi langes, kuid see jäi statistilise vea piiresse (19 protsendilt 18 protsendile). Samas on Eesti 200 toetus pärast kohalikke valimisi olnud aasta kõrgeimal tasemel.

Kahe protsendipunkti võrra langes kahe väiksema toetusega parlamendipartei ehk Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) ja Isamaa toetus. SDE toetus oli detsembriküsitluses kaheksa ja Isamaal seitse protsenti.

Rohelisi toetas detsembris kaks ning Tulevikuerakonda üks protsent valijatest.

Koalitsioonierakondi toetas kokku 41 ja opositsioonierakondi 37 protsenti. Parlamendiväliste erakondade kogutoetus oli 21 protsenti ning üksikkandidaatidel üks protsent.

Kuu varem toetas koalitsiooniparteisid 38 ja opositsioonierakondi samuti 38 protsenti. Parlamendiväliste parteide kogutoetus oli siis 21 protsenti ja toetus üksikkandidaatidele kolm protsenti.

Toetused eri vastajagruppides

Eestlastest valijate seas olid populaarseimad parteid Reformierakond ja EKRE võrdselt 24 protsendi suuruse toetusega.

Eesti 200 toetas 19, Keskerakonda 13 ning SDE-d ja Isamaad võrdselt kaheksa protsenti eestlastest valijatest.

Muukeelsete valijate seas on jätkuvalt populaarseim partei Keskerakond 59 protsendiga. EKRE-t toetab selles valijagrupis 12, Eesti 200 11, SDE-d kaheksa ja Reformierakonda kuus protsenti.

Tallinnas on populaarseim partei Keskerakond 29 protsendiga. Eesti 200 toetus pealinnas on 21, Reformierakonnal 17 ja EKRE-l 15 protsenti. SDE toetus on üheksa ja Isamaal viis protsenti.

Põhja-Eestis on populaarseimad parteid Eesti 200 ja Reformierakond, mida toetavad vastavalt 25 ja 24 protsenti.

Lääne-Eestis on selge liider EKRE 31 protsendiga, teisel kohal on Reformierakond 24 protsendiga.

Kesk-Eestis jagavad esikohta Reformierakond ja EKRE 23 protsendiga.

Lõuna-Eestis on esikohal EKRE 26 protsendiga, millele järgnes Reformierakond 22 protsendiga.

Ida-Virumaal on esikohal Keskerakond 27 protsendiga, teisel kohal EKRE 23 protsendiga.

EKRE-t toetavad rohkem mehed, sotse naised

Vastaja sugu arvesse võttes on EKRE esimene eelistus meessoost valijate seas. EKRE-le annaks oma hääle 28 protsenti meestest.

Meessoost valijate järgmised eelistused on Eesti 200 ja Keskerakond 20 ning Reformierakond 19 protsendiga.

Naisvalijate suurima toetuse pälvib Reformierakond 23 protsendiga. Järgneb Keskerakond 20 ning võrdselt 17 protsendiga Eesti 200 ja EKRE.

Kui meestest valiks SDE-d vaid neli protsenti, siis naistest 11 protsenti. Isamaa toetus on meeste ja naiste seas võrdne - seitse protsenti.

Rohelisi toetaks kolm protsenti nais- ja üks protsent meesvalijaid.

Täpsemaid toetusnumbreid alamjaotuste kohta saab lugeda ERR-i reitingute lehelt.

Turu-uuringute AS küsitles 30. novembrist 7. detsembrini 1009 vähemalt 18-aastast Eesti kodanikku, 45 protsenti vastas telefoni ja 55 protsenti veebi teel. 1000 inimese küsitlemisel ei ületa maksimaalne viga ±3,10 protsenti. Valimiseelistust omas 69 protsenti küsitletutest (novembris 73 protsenti).

Kell 11 kommenteerivad ERR.ee erisaates erakondade toetusnumbreid detsembris ja kogu aasta jooksul Tõnis Stamberg Turu-uuringute AS-ist ning ERR-i ajakirjanikud Anvar Samost ja Urmet Kook.