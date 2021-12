"Olukorrast riigis": Reformierakonnast võib saada järgmiste valimiste neljas

Eriti ilmekalt tuleb Hindrek Riikoja sõnul Reformierakonna kaugenemine valijatest välja praegust energiakriisi hallates.

"Reformierakond on näidanud üles viimastel nädalatel täiesti uskumatut ignorantsust ja võimetust mingilgi kujul aru saada inimeste tegelikest muredest. Üksasi on see, et sellest on kahju sisuliselt, aga sellest on suur kahju ka poliitiliselt. Mida nad siis ootavad valimistest?"

Indrek Lepik märkis, et tõi paralleeli koroonakriisist, kui paljud ettevõtted pidid tegevuse lõpetama. "Ka toona Reformierakonna poolne kommunikatsioon oli see, et meil on turumajandus ja turumajanduses osalevad ettevõtted peavad selle olukorraga kohanema. Aga nii nagu pandeemia ei ole prognoositav, ei ole seda ka energia kallinemine," lausus Lepik.

"Selline klassikaline reformierakondlik majandusloogikale viitamine selles kontekstis väga ei päde," sõnas ta.

Indrek Lepik ütles, et lähtudes selle nädala ERR-i tellitud Turu-uuringute AS-i üle-eestilisest küsitlusest, on Eesti poliitikas tekkinud nii-öelda esinelik. Lepik märkis, et kuigi EKRE on reitingutabeli liider, on erakondade toetusprotsendid suhteliselt võrdsed.

Reitinguid ja lähenevaid riigikogu valimisi arvestades on Riikoja sõnul järjest olulisem lihtsa inimese murede tajumine ja selles olukorras peab end kõige rohkem parandama Reformierakond.

"Kui Reformierakond jätkab samas vaimus, siis terendab neile väga selgelt võimalus, et eelmiste valimiste võitjast saab järgmiste valimiste neljas erakond," lausus Riikoja.

"Kas see on see, millega Kaja Kallas tahab minna ajalukku Reformierakonna esinaisena?" küsis ta.