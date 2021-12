Helme: jaanuaris läheb erakondade vahel valimiste nimel tihedaks rebimiseks

Kolme suurema parlamendipartei ja Eesti 200 toetus on aasta lõpul võrdsustunud, nii selgus ERR-i tellitud Turu-uuringute AS-i üle-eestilisest küsitlusest. EKRE esimehe Martin Helme sõnul tähendab see, et juba jaanuaris algab tihe rebimine riigikogu valimiste nimel.

Turu-uuringute sotsioloog Tõnis Stamberg ütles "Aktuaalsele kaamerale", et jaanuaris selgub, milliseks kujuneb valitsusparteide toetus, sest lisaks tervishoiuküsimustele tuleb lahendus leida energiakriisile.

"Väga paljud inimesed ootavad väga selgeid konkreetseid sõnumeid valitsusparteidelt ja kui neid ei tule, siis arvatavasti mõjub see tulevikus ka nende reitingule," selgitas ta.

Reformierakonna peasekretäri Erkki Keldo hinnangul peaks inimestele aktiivsemalt selgitama valitsuse positiivseid sõnumeid.

"Positiivseid teemasid ja algatusi, mida Reformierakonna valitsus on teinud, on päris palju ja kindlasti tuleb neid inimestele veel aktiivsemalt kommunikeerida, selgitada. See on kindlasti asi, mida järgmise aasta jooksul teha," ütles Keldo.

Stambergi sõnul on Eesti 200 toetajaskond laienenud nende arvalt, kes varem toetasid teisi parteisid.

"Väga paljud nii Reformierakonna toetajad kui ka sotsiaaldemokraatide toetajad, ma arvan, et mingi osa isegi Isamaa toetajaid on liikunud Eesti 200 selja taha."

Eesti 200 esimees Kristina Kallas ütles, et erakond teeb juba plaane 2023. aasta riigikogu valimisteks

"Põhiline on meeskonna moodustamine, et Eesti poliitikasse järgmisteks valimisteks tuleksid inimesed, kes on tugevad juhid, kes on oma valdkonna eksperdid ja kes julgevad teha otsuseid," sõnas ta.

EKRE-l on praegu suurim toetus ning populaarsus hakkas kasvama opositsioonis.

"Ta on ikkagi võitnud väga palju sellest, et nad valitsuses mitte olles teevad väga tugevat kriitikat mingisuguste otsuste suhtes samal ajal, kui Keskerakond ja Reformierakond peavad reaalselt kriisisituatsiooni ära lahendama," selgitas Stamberg.

"Ütleme nii, et opositsioon on valvekoer ja koalitsioon on tööhobune," kommenteeris EKRE juht Martin Helme.

Tema hinnangul tähendab nelja erakonna võrdne seis tähendab, et rebimine riigikogu valimiste nimel on kohe algamas.

"Jaanuari teine pool läheb juba väga tõsiseks rebimiseks, et aasta pärast valimistel maksimaalselt hea tulemus teha. Eks teame, et poliitika on niisugune asi, et ega siin siidikindaid käes ei hoita. Ajakirjandusele tuleb järgmine aasta väga soodus," rääkis Helme.