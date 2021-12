Võimalik lisaelekter Venemaalt enne uut aastat liikuma ei hakka

"Selles osas mingit suurt läbimurret, mida saaks välja hõigata, ei ole. Teema on Leeduga tõstatatud, Leedu analüüsib, mis teha annab. Siin sellist üleöö lahendust ei ole," ütles Tatar.

Veidi rohkem kui aasta tagasi peatas Leedu Valgevenest elektri ostmise, kuivõrd peab seal käivitatud tuumajaama ebaturvaliseks. Sellega vähenes Venemaa ja Valgevene elektri maksimaalne läbilaskevõimekus Balti riikides umbes viiendiku. Sel nädalal sai teatavaks, et Balti riigid on alustanud kõnelusi rohkema Vene elektri turule lubamiseks.

Tatar ütles, et Leedu on nüüd väljendanud arusaamist, et ka nende meelest elektrikaubandus Venemaaga päris null ei peaks olema, kuid millestki täpsemalt on veel vara rääkida.

Asekantsler tunnistas, et praeguse, süsteemihaldurite vahel kokku lepitud metoodika asemel uue suhtes võib kokkulepet oodata alles järgmise aasta alguses, mis tähendab seni jääb Vene elektrieksport Balti turule 200 MW juurde.

"Kui tahta seda [metoodikat] kuidagi ringi vaadata, siis see eeldab uut kokkulepet süsteemihaldurite vahel, selle kooskõlastamist energiaturu regulaatoritega ja siis ka turuosaliste informeerimist ja nendega konsulteerimist, kuna see tegelikult mõjutab elektrituru toimimist ja kõiki turuosalisi," selgitas Tatar. "Selles mõttes on see veidi pikem protsess. Potentsiaalse uue metoodika jõustumise ja rakendamise aeg on uue aasta alguses."

Tatar rõhutas ka seda, et kui ka Venemaalt lisaelektrit saadakse, siis selle mahud ei saa olema nii suured, et lahendaks meie piirkonna energiamured.

"Nagu ma olen ka varem öelnud, et ega see Vene täiendav elekter nüüd ainus hõbekuul või võluvits ei ole - see on täiendav lisa pakkumise poolele, mis teeb olukorda veidi kergemaks ja hoiab võib-olla kõige suuremad hinnašokid ära, aga ka see on juba spekulatsioon," märkis Tatar.

"Olulisem vast on Balti riikide oma tootmisvõimsused, mis kõigis riikides on avariis olnud või on siiamaani või on senini hoolduses - need tööle saada. See võimsus, mis Balti riikides avariiliselt on seisnud sel nädalal ja osaliselt ka järgmisel - see on kindlasti käegakatsutavam lahendus," lisas ta.