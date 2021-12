Rail Balticu reisiterminaliga Ülemistel kujundatakse ümber ka selle lähiala

Zaha Hadid Architectsi ja büroo Esplan ühistöös valminud projekti maht oli suur, sest lisaks kolmetasandilisele futuristlikule terminalihoonele arendatakse välja ka suurele transpordisõlmele vajalik taristu.

"Sellest saab mõnes mõttes uus linnakeskus, mis koondab avaliku ala, kus on lihtsalt hea aega veeta, aga ka suurepärane võimalus vahetada ühistranspordi eri liikide vahel," rääkis Esplani tegevjuht Kadi Metsmaa.

"Suure osa terminalist moodustav sild üle raudtee on suletud ruum, mis on tavaline ootepaviljoni ala, lihtsalt selle erisusega, et kogu aeg on vahetu vaade platvormidele ja üleüldiselt linnapildis orieteerumiseks," lisas Metsmaa.

Ülemiste reisiterminaliga saab Tallinn ka mugava trammiühenduse lennujaamast sadamani.

"See võimaldab mugavat ümberistumist linnasisese transpordiga, sest kõiki neid transpordisõlmi läbib ka tulevikus tulevane trammitee. Ta on juba osaliselt välja ehitatud, küll Rail Baltica raames tõstetakse teda pisut Ülemiste kandis ümber, aga teiselt pool 2023. aastal peaks olema valmis ka sadama trammiliin," rääkis Tallinna abilinnapea Andrei Novikov.

Novikovi sõnul tuleb riigil otsustada, kas Ülemiste reisiterminali tuleb ka bussijaam. Samuti sooviks linn, et ümberehituste käigus lahkus Ülemiselt ka kaubajaam, mis on Eesti Raudtee otsustada.

Lisaks pole kokku lepitud, mitu tunnelit rajatakse raudtee alla T1 ja Ülemiste kaubanduskeskuste vahele.

Terminali suurehitus algab järgmisel aastal. Kuni 2025 aastani kestab taristu rajamine alates maa-alustest töödest lõpetades raudtee ehitusega. Hooned valmivad 2027. aastaks.

"Kindlasti eks iga hea asi maksab, selles mõttes nii suuri objekte ei ole ehitatud just kuigipalju, ilmselt Tallinna Haigla kujuneb suuremaks. Hind jääb kuskil 160-170 miljoni vahele, seda on praegu raske öelda," tõdes Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Tõnu Grünberg.

Kuna Rail Balticu raudtee valmimine nihkus 2030 aastasse, kasutavad terminali kolme aasta jooksul vaid Elroni rongid: "See peab olema valmis 2030 - siis me peaksime olema valmis siit Tallinnast istuma rongi ja sõitma Varssavini välja. See on tegelikult ikkagi praegu eesmärk."