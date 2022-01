Tallinn ja Rail Baltic Estonia alustasid Ülemiste terminaliks maade ostmist

Tallinna linn ja Rail Baltic Estonia on alustanud Tallinna linnas Ülemiste terminali jaoks maade omandamise protsessi. Kui üldiselt on kinnistud hoonestamata, siis näiteks Hansa Grill läheb mahalammutamisele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Linn on algatanud detailplaneeringu, mis ühendab terminali linnaruumiga mitme tee kaudu. Uude kohta nihutatav trammitee ja tänavad on osaliselt erakinnistutel T1 kaubanduskeskuse ja raudtee vahelisel alal.

Kokku omandab linn maad 7195 ruutmeetri ulatuses.

"Kokku on kaheksa-üheksa maatükki, mida peame kokku ostma. Osad on sellised, kus juba praegu asub üks juurdepääsutee T1 keskuse juurde, seda riik omandab oma raha eest. Ülejäänud kinnistute eest, kus praegu veel ei ole mingit juurdepääsuteed, kus seda on alles veel vaja rajada, selle eest riik ka linnale raha maksab pärast. /.../ Meil on tehtud hindamisaktid, mis kokku ütlevad, et nende kinnistute maksumus on kuni 800 000," selgitas Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

Tallinna kõrval omandab maad riik nii Ülemiste terminalihoone, terminaliväljaku kui ka raudteetaristu ehituse tarbeks.

"Riigi pinnad on seal kahtlemata suuremad. Loomulikult, sinna sisse on ka arvestatud need maaüksused, mida täna riik juba omab, ta lihtsalt peab need n-ö ümber vormistama Rail Baltica tarbeks. Kokkuvõttes riigi maade osakaal või tulevaste riigi maade osakaal on suurem. /.../ Hinnanguliselt on kaks korda see vahe," rääkis Rail Baltic Estonia tehniline juht Anvar Salomets.

Kuna maade omandamiseks läbirääkimised alles algavad, pole nende kogumaksumus teada.

Tavaliselt võib maade omandamisele kuluda kümme protsenti projekti maksumusest, Ülemistel loodetakse hakkama saada väiksema summaga, ütles Salomets. Terminal läheb maksma kuni 170 miljonit eurot.

Ülemiste maade omandamine, linn ja riik kokku, kindlasti on miljonid eurod," ütles Salomets.

Ülemiste reisiterminali detailplaneering on kavas kehtestada mai lõpuks. Maad tuleks omanda sügiseks, sest siis on kavas sõlmida juba terminali ehituslepingud.