Rahandusminister riigi kulutuste suurendamist praegu ei toeta

Maksud laekuvad Eestis jõudsalt. Näiteks oktoobris tasuti makse enam kui miljardi euro ulatuses, seda küll ühekordsete pensioni teise samba väljamaksete tõttu. Aga ka tervikuna on olukord oodatust parem.

Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik ütles, et Eesti tööturu olukord on praegu väga hea. "Tööpuudus küll, tõsi, veel ei ole päris kriisieelsel tasemel, aga sinna lähedale jõudnud. Ja palgakasv on jätkuvalt väga kiire," ütles Kaasik.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul näitab rahanduse olukord, et kriisist taastumine on olnud väga kiire, aga teisest küljest saab öelda, et see on sektorite kaupa erinev.

Parem maksulaekumine vähendab ka Eesti eelarvepuudujääki. Siiski jääb Ülo Kaasiku sõnul eelarve veel defitsiiti.

"Käesolevaks aastaks tuleb sealt vähemalt kolmeprotsendine defitsiit ja ka järgmine aasta eelarve ilmselt jääb defitsiiti, seal kahe protsendi juures," lausus Kaasik.

Riigirahanduse ekspert Aivar Sõerd ütleb, et maksulaekumise kasvus on oluline roll hinnatõusul.

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Aivar Sõerd ütles, et energeetikas oli müügikäibe kasv üle 50 protsendi. "Ja energeetikas veel eraldi elektrimüügilt 66 protsendine müügikäibe kasv, mis tuleneb mitte mahtudelt, aga pigem just hinnatõusust," lausus ta.

Sotsiaaldemokraadi Jevgeni Ossinovski hinnangul tuleks laekumise kasvu osaliselt kasutada energiahindade kasvu mõjude leevendamiseks.

"Kindlasti on oluline, et valitsus lähimatel kuudel töötaks välja nii lühiajalise kui ka pikema ajalise vaate, mis puudutab energiahindasid ja selle tõusu kompenseerimist meie inimestele," sõnas Ossinovski.

Rahandusministri hinnangul ei oleks praegu mõistlik, näiteks lisaeelarvega, kulutusi oluliselt suurendada.

"Kindlasti on halvem olukord see, kui me juba aasta esimese paari kuu jooksul avastame, et majanduskasv jääb sootuks aeglasemaks, kui on prognoositud," ütles Pentus-Rosimannus.