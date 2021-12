Ossinovski jätkab riigikogu liikmena ja volikogust 6100-eurost palka ei saa

Tallinna linnavolikogu valis novembris Ossinovski oma esimeheks ja määras talle töötasuks 6100 eurot kuus.

Kuivõrd Ossinovski pole senimaani loobunud riigikogu liikme kohast, siis seaduse järgi ta linnavolikogust palka ega hüvitist saada ei tohi. Riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ütleb, et "kui volikogu esimees või aseesimees on oma volituste ajal riigikogu liige, ei maksta talle volikogu esimehe või aseesimehe ülesannete täitmise eest töötasu."

Ossinovski kinnitas reedel ERR-ile, et linnavolikogu esimehena ta tõesti palka praegu ei saa. Riigikogu liikme põhipalk on praegu 4400 eurot.

"Töötasu ei ole siin mingi küsimus," ütles Ossinovski. "Täna pean tõesti pingutama kahel kohal, ja seda mitmest asjaolust sõltuvalt, näiteks on riigikogus arutelul olulise küsimusena kliimapakett. Aga eks ühel hetkel tuleb see otsus teha."

Ossinovski sõnul ei oska ta praegu öelda, millal ta loobub parlamendiliikme kohast ja jätkab vaid Tallinna volikogu esimehena. Ta möönis, et see võib sõltuda ka sotsiaaldemokraatide ridadest lahkunud Anastassia Kovalenko otsusest, kas minna Ossinovski asendusliikmena riigikokku või mitte.

Asendusliikmete nimekirja kaks esimest, Monika Haukanõmm ja Rene Tammist, on teatanud, et nad ei lähe riigikogusse asendusliikmeks. Kovalenko, kes on praeguseks SDE ridadest lahkunud, pole seni teatanud, milline on tema otsus.

Ossinovski sõnul oleks õiglane, et tema asendusliige riigikogus oleks ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige. "See on minu hinnang. See on eetiline hinnang, aga loomulikult on asendusliikmed juriidiliselt õigustatud tegema oma valikuid. Iga inimene on oma valikutes vaba," lausus ta.

Kui Kovalenko otsustab riigikogu kohast loobuda, on nimekirjas järgmine Toomas Jürgenstein, kes on siiani Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige.

Hüvitist ei saa volikogust ka lihtliikmed

Tallinna linnavolikogu kantseleist öeldi ERR-ile, et Ossinovskile praegu töötasu tõesti ei maksta ning selleks ette nähtud raha jääb linnale. See raha, mis jääb volikogul kasutamata, läheb tagasi linna finantsteenistusele.

Lisaks töötasule ei tohi seaduse järgi riigikogu liikmetele kohalikus volikogus maksta ka hüvitist. Tallinna linnavolikogu liikmete seas on mitu riigikogu liiget, lisaks esimees Ossinovskile näiteks Jürgen Ligi ja Kristen Michal.

Tallinna volikogu liikmele on ette nähtud hüvitis 724 eurot kuus (kõik loos esitatud töötasud ja hüvitised on brutos).