Kolmapäev katab Põhja-Eesti lumega

Kolmapäeval sadu harveneb, kuna idapoolne madalrõhuala tõmbab oma valdusi koomale ja liigub Venemaa suunas ning kõrgrõhuvöönd nihkub Läänemere ümbrusse. Põhiliselt on lumehooge põhjarannikul ja Peipsi ääres, aga Lääne pool on taevas ka selgemaid laike.

Neljapäeva öö hakul on ilm kõrgrõhkkonna mõjul veel suurema sajuta ja külm, kuid pärast keskööd laieneb põhja poolt madalrõhuala serv üle Soome lahe, tõstab edela- ja läänetuule tugevaks ning õhutemperatuur hakkab tõusma, aga see ei kesta pikalt.

Öö vastu kolmapäeva tuleb pilves selgimistega ja kohati sajab lund. Puhub põhjakaare tuul 4-8, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -6 kuni -13 kraadi, pikemate selgimiste korral langeb kuni -15 kraadini.

Kolmapäeva hommik on Põhja-Eestis ja Peipsi ääres lumehoogudega, kuid mujal peamiselt sajuta. Põhjakaare tuul kannab meile jätkuvalt jahedust ning puhub mõõduka tugevusega, hommikused temperatuurid jäävad -5 ja -10 kraadi vahele.

Päev möödub pilves selgimisi, kuid Lääne pool on pilvisus hõredam. Kohati sajab kerget lund ja põhjatuul on hoogu maha võtnud. Õhutemperatuur on -6 kuni -11, saarte rannikul paiguti -3 kuni -5 kraadi.

23. ja 24. detsembril on oodata lumelisa koos tuisuga, kuid neljapäeval on soojema lõunakaare tuulega on saartel sadu enamasti lörtsine. Nädalavahetusel saju tõenäosus väheneb ja keskmised langevad. Ainult neljapäeval on rannikul oodata 0 kraadi lähedasi temperatuure.