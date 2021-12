Teadusnõukoja uueks juhiks võib saada Toivo Maimets

ERR-ile teadaolevalt avalikustab peaminister Kaja Kallas neljapäeval otsuse, millega teadusnõukoja uueks juhiks saab Maimets, kes saab ka volitused nõukoja koosseis ise kokku panna.

Toivo Maimetsa ei õnnestunud ERR-il neljapäeva hommikul telefonitsi tabada. Valitsus kogunes neljapäeval kell 8 kabinetiistungile ning selle liikmed ei olnud seetõttu kättesaadavad.

Irja Lutsar ütles ERR-ile, et neljapäeval on oodata teadusnõukoja kohta uudiseid, aga ta ei soovinud sellest lähemalt rääkida ning soovitas ära oodata peaminister Kaja Kallase sõnumi valitsuse pressikonverentsil.

Kallas: "Iga asi omal ajal või veidi hiljem."

Teisipäeval Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister" uurisid saatejuhid, milliseid muudatusi on valitsusel teda nõustava teadusnõukojaga plaanis, kuivõrd Andres Merits on sealt juba lahkunud ja et ka lepingud teiste nõukoja liikmetega saavad läbi detsembri lõpuga.

Kallas jäi vastates napisõnaliseks: "Iga asi omal ajal või veidi hiljem. Räägime sellest siis, kui rääkida saab."

Täpsustavale küsimusele, kas uude teadusnõukotta tuleb ka mõni viroloog, vastas Kallas: "Väga osav. Iga asi omal ajal. Räägime sellest siis kui oleme valmis rääkima. Siis räägin konkreetsetest plaanidest kui need paigas."

Ka ei soovinud Kallas teisipäeval üldisemalt rääkida, mis põhimõtete alusel uus teadusnõukoda moodustatakse. "Palun pisut kannatust, see saab selgeks üsna pea," sõnas ta vaid.

Teadusnõukoda loodi Ratase teise valitsuse ajal

Teadusnõukoda on Jüri Ratase teise valitsuse eriolukorra valitsuskomisjoni poolt 20. märtsil 2020 kokku kutsutud institutsioon, mis kogub ja analüüsib valitsuskomisjoni jaoks eksperdiinfot. Teadusnõukoda hindab muu hulgas seda, kuidas kehtivad piirangud viiruse levikut tõkestavad ja tõrjuvad.

Teadusnõukoja juht on Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi professor Irja Lutsar. Lisaks kuuluvad sinna TÜ matemaatilise statistika professor Krista Fischer, TÜ psühholoogia instituudi afektiivse psühholoogia vanemteadur Andero Uusberg, PERH-i ülemarst, professor Peep Talving, TÜ Kliinikumi infektsioonihaiguste arst Pilleriin Soodla. Kuni novembrini 2021 oli teadusnõukoja liikmeks ka TÜ rakendusviroloogia professor Andres Merits.