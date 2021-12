Habeck: Saksamaa tõenäoliselt ei täida järgmise kahe aasta kliimaeesmärke

Värsked andmed näitavad, et Saksamaal suureneb kivisöe kasutamine, taastuvenergia arendamine on aga stagneerunud. Riik sulgeb samal ajal tuumajaamu.

"Tõenäoliselt me ei täida järgmise kahe aasta jooksul oma eesmärke. Oleme drastiliselt mahajäänud," ütles Habeck.

Kliimaeesmärkide täitmata jätmine tuleb aga Saksamaale ebasoodsal hetkel. Hulk Euroopa Liidu riike soovib, et Brüssel lisaks oma roheinvesteeringute nimekirja ka tuumaenergia, vahendas Politico.

"See oleks mõeldamatu ja vastutustundetu, et tuumaenergiat ei tunnistataks vähese CO2-heitega energiaks," ütles hiljuti Prantsusmaa majandusminister Bruno Le Maire.

Berliin väidab, et EL peaks järgima Saksamaa eeskuju ja loobuma järk-järgult tuumaenergia kasutamisest. Saksamaa opositsioonijuht Friedrich Merz pooldab aga Prantsusmaa seisukohta.

"Tuumaenergia ei tooda süsinikdioksiidi. See on põhjus, miks Prantsusmaa on heitkoguste vähendamisel meist nii palju ees," ütles Merz.

Habeck kiritseeris Merzi kommentaare. "Iga poliitik, kes nõuab tuumaenergia säilitamist Saksamaal, peaks ka tunnistama valmisolekut, et tuumajäätmete hoidla oleks tema valimisringkonnas. Niipea, kui keegi seda ütleb, tegelen selle teemaga uuesti," ütles Habeck.

Habeck hoiatas, et uue valitsuse kliimapoliitika võib kaasa tuua ka pettumust. "Tekivad uued töökohad, aga kaovad ka vanad töökohad. See toob kaasa pettumust, mul pole selles osas illusioone," ütles Habeck.