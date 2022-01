Prantsuse minister võrdles energiakriisi 1973. aasta naftakriisiga

Prantsusmaa majandusminister Bruno Le Maire ütles kolmapäeval, et Euroopa energiakriisi saab võrrelda 1973. aasta naftakriisiga. Le Maire sõnul nõuab energiakriis erakordsed leevendusmeetmeid.

"Kõik Euroopa riigid seisavad praegu silmitsi energiakriisiga, see on viimaste aastakümnete tõsiseim. Valitsuse vastutus on sellega tegeleda ja kasutada kõiki käsutuses olevaid hoobasid selle šoki leevendamiseks. Vastasel juhul oleksid sotsiaalsed tagajärjed Prantsuse tarbijatele märkimisväärsed," ütles Le Maire.

Prantsusmaa valitsus otsustas jaanuaris, et riigi kontrollitud energiafirma EDF peab müüma rohkem tuumaelektrienergiat konkureerivatele tarnijatele fikseeritud madala hinnaga.

EDF-i töötajad protestivad valitsuse otsuse vastu. Töötajad saatsid Le Maire'ile avaliku kirja, kus leitakse, et valitsus nõrgestab EDF-i.

"See otsus oli tõeline šokk ja vähendab meie 2022. aasta sissetulekut kaheksa miljardi euro võrra," ütles eelmisel nädalal EDF-i juht Jean-Bernard Levy.

Rahandusministeeriumi ametnik ütles, et riigi energia reguleeriv asutus tagab, et EDF-i konkurendid suunavad madalad hinnad tarbijateni. Ministeeriumi teatel on meede kooskõlastatud Euroopa Komisjoniga, vahendas Politico.

Nafta hind jätkab tõusmist. Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind on nüüd 90,23 dollarit barrelli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on 87,55 dollarit barreli kohta.