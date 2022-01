WSJ: Hiina ja Venemaa laiendavad USA tõttu koostööd

USA ekspertide sõnul on raske kindlaks teha kahe riigi koostöö suurust. Hiina ja Venemaa piiravad informatsiooni levikut. Eksperdid on siiski üha rohkem veendunud, et Moskva ja Pekingi suhted tihenevad, vahendas The Wall Street Journal.

USA riiklik luurebüroo (DNI) teatas hiljuti, et Moskva ja Peking kooskõlastavad oma tegevust üha rohkem.

"Hiina ja Venemaa on erinevad ohud. Kuid nüüd on need ohud nende omavahelise koostöö tõttu omavahel seotud," ütles analüüsigrupi CNA Venemaa sõjaväeekspert Michael Kofman.

Hiina ja Venemaa jagavad suurt ühist maismaapiiri. Neil on konkureerivad huvid Kesk-Aasias, Indias ja Arktikas. Erinevalt NATO liikmesriikidest pole Hiina ja Venemaa kaitsesüsteemid laias laastus ühilduvad.

Analüütikute hinnangul on USA vastasus viinud mõlemad riigid aga "fiktiivsesse abiellu", kus mõlemad riigid teevad koostööd ühise vastase vastu.

Hiina ja Venemaa viisid augustis läbi ühised sõjalised õppused. Analüütikute sõnul kasutasid mõlemad riigid siis ühist juhtimissüsteemi. Oktoobris toimusid ühised mereväeõppused Venemaa Kaug-Ida ranniku lähedal.

"Sõjaväeõppused näitasid armeevaheliste sidemete kõrget arengutaset," ütles Hiina kaitseminister Wei Fenghe.

"Moskva ja Pekingi vahel on ühisosa selles osas, mis meile Washingtoni poliitikas ei meeldi. Meile ei meeldi vastastikuse austuse puudujääk. Meile meeldib mittesekkumise põhimõte," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Moskva ja Peking suurendavad koostööd ka majanduses, tehnoloogias ja energeetikas. Viimase kuue aasta jooksul on Vladimir Putin ja Xi Jinping kohtunud üle 30 korra.

"Kõigepealt räägiti sellest, et Venemaa ja Hiina omavaheline tegevus ei ühti. Siis räägiti, et ühisosa on olemas, kuid see pole väga oluline. Siis leiti, et see ühisosa on oluline, kuid ei kesta kaua. Nüüd liigub aga nende koostöö juba järgmisesse etappi," hoiatas Kofman.

Vene ja Hiina analüütikute sõnul on kahe riigi sidemed piisavad, et USA tegevust survestada.

"Suhete parandamine Moskvaga on põhiline hoob, mida Peking kasutab," ütles Nanjingi ülikooli rahvusvaheliste uuringute juht Zhu Feng.

"USA ei saa loota võitu, kui nad ei koonda kõiki ressursse Vaiksele ookeanile. Venemaa koos Iraaniga on riigid, mis muudavad sellise koondumise võimatuks," ütles Moskva kõrgema majanduskooli sõjandusekspert Vassili Kašin.