Keskerakond energiakandjate käibemaksu küsimuses opositsiooni paati ei lähe

Isamaa fraktsioon esitas 7. detsembril eelnõu, millega vähendataks gaasi, elektri- ja soojusenergia käibemaksu seniselt 20 protsendilt üheksale protsendile. Keskerakondlane, majandus- ja taristuminister Taavi Aas kirjutas aasta esimesel päeval, et temagi toetab käibemaksu alandamist. Samas märkis ta, et väiksemat käibemaksu võiks küsida kuni aprilli alguseni, mitte kuni aasta lõpuni nagu pakkus Isamaa.

Sama meelt on ka Keskerakonna esimees Jüri Ratas.

"See on tõesti olnud Keskerakonna põhimõte, et käibemaksu alandamine kütteperioodil, nii nagu ka majandus- ja taristuminister on kirjutanud, aasta esimesel kolmel kuul, oleks mõistlik," ütles Ratas ERR-ile.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et eelnõusse seatud tähtajast nad kinni ei hoia.

"Loomulikult, menetluse käigus otsida kompromissi ja leida lahendusi, me oleme selleks valmis. Tegemist on ju ajutise ja kiireloomulise eelnõuga praegu. Ja seda oleks saanud ja pidanud võtma menetlusse juba detsembris. Hakkama komisjonis arutama ja püüdma selle viima võimalikult kiiresti suurde saali. Täna me oleme jaanuaris ja me ei tea, kui kiiresti selle eelnõuga üldse koalitsioon on nõus edasi liikuma," rääkis Seeder.

Käibemaksu vähendamist on sõnades toetanud ka EKRE ja sotsiaaldemokraatide esindajad. Ehkki matemaatika ütleb, et hääled on koos, tõotab poliitiline olukord teistsugust lahendust. Reformierakonna fraktsiooni juht Mart Võrklaev kinnitab, et peaministripartei hinnangul energiakandjate käibemaksu muuta ei tohiks.

"Käibemaksu muudatus on piisavalt ajamahukas, teiseks on see piisavalt keeruline ja kolmandaks on ta ka tegelikult tarbija jaoks väiksema efektiga ühe tarbija kohta. Ja teistpidi on ta ka riigile äärmiselt kulukas," ütles Võrklaev.

Reformierakond ootab, et keskerakondlased hääletavad nendega ühtemoodi ja Isamaa esitatud eelnõu ei toeta.

"Koalitsiooni toimimisloogika on ikkagi see, et saab teha neid asju, milles on koalitsioon kokku leppinud. Eks see on ju tavapärane, et opositsioon püüab tuua selliseid eelnõusid, mis ühele koalitsioonipartnerile tunduvad meelepärased. Et suurepärane võimalus koalitsiooni kiilu lüüa. Aga mina tahaks küll täna loota, et me käitume ühtse koalitsioonina," lisas Võrklaev.

"Nüüd see, mis antud eelnõust saab, eks seda tuleb siis koalitsiooninõukogus ja fraktsioonis arutada, kui riigikogu istungid taas peale hakkavad. Reegel on see, et koalitsioon toimib nendes küsimustes ühiselt," täiendas Ratas.