Kasahstani president: põhiseaduslik kord on taastatud

Kasahstani riikliku telejaama Habar 24 teatel esineb president Kasõm‑Žomart Tokajev reedel telepöördumisega. Ta teatas, et riigis on põhiseaduslik kord suuremalt jaolt taastatud.

Kasahstani siseministeeriumi andmetel on Almatõs seoses rahutustega kinni peetud üle 3000 inimese ning 26 relvastatud kurjategijat on "likvideeritud", vahendas Reuters. Politseinike ja rahvuskaartlaste ridades on ametlikel andmetel surma saanud 18 inimest, vigastatuid on 748.

Presidendi pressiteenistus teatas, et alustatud on terrorismivastast operatsiooni.

"Põhiseaduslik kord on enamjaolt taastatud kõigis piirkondades. Kohalikud võimud kontrollivad olukorda. Kuid terroristid jätkavad veel relvade kasutamist ja kodanike vara lõhkumist, mistõttu tuleb ka terrorismivastast tegevust jätkata," ütles Tokajev avalduses.

Neljapäeval saatis Kollektiivse Julgeolekuleppe Organisatsioon (ODKB) Kasahstani 2500 rahuvalvajat. Organisatsiooni teatel jäävad sõdurid Kasahstani mitmeks päevaks või nädalaks ning neil on õigus kasutada relvi, kui relvastatud grupid neid ründavad.

Venemaa sõjaväelased kontrollivad koos Kasahstani korrakaitsjatega Almatõ lennujaama, vahendas Interfax.

Kasahstani president Kasõm‑Žomart Tokajev lubas lõpetada protestimeeleavaldused karmi käega ning palus sõjalist abi Venemaa juhtimisel tegutsevalt julgeolekuleppe organisatsioonilt. Neljapäeval jõudsid riiki Venemaa dessantväelased.